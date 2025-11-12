Impulsan a Puerto Vallarta como destino para el Turismo de Reuniones

Turismo de Reuniones

A principios de noviembre el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta y su Dirección de Grupos y Convenciones, como parte de una estrategia para ampliar las oportunidades de negocio con importantes organizadores de eventos, visitaron la Ciudad de México.

Los equipos de promoción también estuvieron conformados por los hoteles Barceló, Fiesta Americana, Friendly Fun, Grand Miramar, Mío, Sheraton Buganvilias, Vamar y Velas Vallarta, los DMCs Tropical Incentives VTA y el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.

A lo largo de estos encuentros, se promovieron las convenciones, expos, viajes de incentivo e integraciones de equipos en Puerto Vallarta. Los asistentes no se olvidaron de mencionar las ventajas competitivas con las que cuenta el destino, entre ellas su seguridad, una mayor convocatoria en comparación a otras ciudades y la amplia red de proveedores especializados que trabajan para garantizar eventos exitosos.

Durante las jornadas de trabajo, también se habló de las locaciones para eventos y de otras novedades del destino, como la nueva infraestructura vial que tiene un paso a desnivel en la entrada a la ciudad y puentes conectan la nueva autopista proveniente de Guadalajara con el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, el cual próximamente tendrá una nueva terminal

Por su parte los hoteles y las Compañías de Gestión de Destinos presentaron las más recientes renovaciones por las que han pasado sus instalaciones.

El Centro Internacional de Convenciones dio a conocer el apoyo que se le brinda a los congresos, convenciones y eventos que tengan lugar en Puerto Vallarta.

Dichas reuniones son importantes para crear múltiples oportunidades de negocios que continúan perfilando a Puerto Vallarta como líder nacional del turismo de reuniones.