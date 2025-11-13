¡Compromiso cumplido! Manolo Jiménez entrega la rehabilitación total de la Autopista Premier

. Manolo Jiménez comentó que en equipo con la empresa Constellation Brands, se estarán invirtiendo obras para mejorar el servicio de agua en Nava y en Allende .

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, cumplió uno de los compromisos más importantes de su administración al entregar la rehabilitación total de la Autopista Premier (Allende – Agujita), una obra en la que se invirtieron 300 millones de pesos y que fortalecerá la conectividad y competitividad del estado.

Durante el acto, el mandatario destacó que esta obra insignia moderniza la carretera federal 57 y convierte a las vías de Coahuila en unas de las más seguras del país.

“Ya quedó entregada la rehabilitación de la Autopista Premier Rosita–Allende, una obra insignia que fortalece la conectividad de la carretera 57. Con 300 millones de pesos y 52 metros modernizados, hacemos de nuestras carreteras las más seguras de México. ¡Un compromiso más cumplido!”, expresó.

Jiménez recordó que la rehabilitación de esta autopista fue una de las demandas más recurrentes de la ciudadanía de las regiones Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte, y que tras casi dos años de gestión, hoy se entrega completamente remodelada.

El gobernador subrayó que su administración ha avanzado en el cumplimiento de compromisos y resaltó que la obra refleja el trabajo en equipo para consolidar a Coahuila como el mejor lugar para vivir, crecer e invertir. Asimismo, anunció que junto con la empresa Constellation Brands se invertirán alrededor de 35 millones de pesos en proyectos para mejorar el servicio de agua en Nava y Allende.

Reconocimientos y acompañamiento

El alcalde de Allende, Ricardo Alonso Treviño Guevara, agradeció al gobernador por la obra y resaltó su impacto en la seguridad y desarrollo de la región.

“Su presencia refleja el compromiso compartido por construir un Coahuila más seguro y más unido. Representa el cumplimiento de un compromiso y la cercanía de un gobierno que escucha, actúa y trabaja por el bienestar de la gente”, señaló.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta, recordó que la rehabilitación de la autopista fue una prioridad desde el inicio de la administración, al tratarse de un corredor troncal estratégico que conecta México con Piedras Negras y enlaza a la región Carbonífera con Cinco Manantiales y el Norte del estado.

En la ceremonia estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, entre ellos: Sergio Zenón Velázquez Vázquez, diputado local; Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila; Antero Alberto Alvarado Saldívar, subsecretario regional de Cinco Manantiales; así como los alcaldes de Nava, Villa Unión, Morelos, Zaragoza, Piedras Negras, Sabinas y San Juan de Sabinas, además de Luz María Cantú, encargada de la concesión de la autopista Premier.