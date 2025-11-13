Rocha Moya entrega título de propiedad del cuartel militar en Badiraguato

El gobernador Rocha entregó al general Briseño el título de propiedad del cuartel militar en Badiraguato

Durante su presencia en la cabecera municipal de Badiraguato, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hizo entrega del título de propiedad del terreno donde se ubica la Tercera Región Militar, al general de División, Guillermo Briseño Lobera, por lo que a partir de ahora la SEDENA es la legítima propietaria.

Con la entrega de este documento de propiedad, el gobernador Rocha, destacó que se suma a los más de 30 mil documentos de certeza jurídica que durante su gobierno se han entregado a igual número de propietarios, quienes ahora pueden gozar de la seguridad que les da ser los legítimos propietarios de su patrimonio.

Durnate la entrega de este documento jurídico, estuvo presente director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), José Alfonso Iracheta Caroll, y el acto formal tuvo lugar en las propias instalaciones del Cuartel General de Mando Especial de Badiraguato, en presencia también del comandante de la Novena Zona Militar, general de Brigada, Santos Gerardo Soto.

Atestiguaron también la entrega de este documento, el delegado del INSUS en Sinaloa, Crisantos Cebreros Fabela; la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, y los integrantes de la Mesa de Seguridad, pues el acto formal se celebró una vez concluida esta reunión que se realiza diariamente.