Gobernador de Sinaloa inaugura el segundo Sendero de la Paz en Mazatlán

Inauguran el segundo Sendero de la Paz en Mazatlán

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya inauguró un nuevo Sendero de Paz para Mazatlán al interior del Parque Central, que será el más grande de todo el estado.

El mandatario estatal destacó que este lugar será un espacio de paz para los mazatlecos y visitantes, donde podrán ir a disfrutar de la naturaleza, pasear en bicicleta, caminar o correr, y también disfrutar de varios atractivos, como paseos en lanchitas por el lago, o un paseo en un mini tren turístico en un recorrido por todo el parque.

La obra representó una inversión directa de 4 millones 800 mil pesos, beneficiando de manera directa a 441 mil 975 habitantes del puerto de Mazatlán, al estar el parque bien conectado con todas las zonas de la ciudad.

Las acciones realizadas fueron la instalación de cinco murales en los módulos del parque, pintados por los artistas Carlos Loaiza “Lessor” y Teddy Kelly, el reacondicionamiento de cuatro módulos, destinados a Guardia Nacional, Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Instituto Municipal de la Juventud y Bienestar Social para actividades de proximidad social y capacitaciones comunitarias.

Además, se rehabilitaron tres módulos de baños, se instalaron tableros para básquetbol, una nueva área de juegos (donada por empresarios mazatlecos) y renovación de la ya existente, la instalación de un área de comida con empresas mazatlecas (Dolce Mami, Tostichatos, Cocos Mzt) y malasombra.

El gobernador Rocha Moya agradeció al general Guillermo Briseño, porque la SEDENA ya que está a cargo de este programa de Senderos de Paz. También agradeció a los empresarios que también se sumaron a este proyecto, y los invitó a que sigan aportando su esfuerzo en ésta y otras tareas en coordinación con el gobierno, como ya lo han estado haciendo.

Estrella Palacios, la presidenta municipal de Mazatlán señaló que se está construyendo una cultura de paz, que comienza desde abajo y con el corazón a la izquierda, que pone al pueblo al centro de sus esfuerzos.