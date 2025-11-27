Más de 400 estudiantes de la UPV recibieron su beca Futuro Tamaulipas: Jóvenes de Nivel Superior

El Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), entregó 456 becas Futuro Tamaulipas: Jóvenes de Nivel Superior a estudiantes de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV).

El director general del ITABEC, Juan Guillermo Mansur Arzola comentó que dichas becas son parte de un padrón estatal que supera los 14 mil beneficiados durante el periodo agosto–diciembre de 2025.

Asimismo explicó que la inversión que se le destina al programa de becas de nivel superior ha llegado a más de 40 millones de pesos, lo que significa un compromiso financiero muy importante.

La entrega de apoyos educativos cuenta con una visión humanista que busca impulsar el talento y el esfuerzo de las y los jóvenes estudiantes con acciones que refuerzan el compromiso de mejorar la educación y brindar más oportunidades de desarrollo para a las y los universitarios.

Mansur Arzola enfatizó que se trata de una iniciativa impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y apoyada por la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) a cargo de Miguel Ángel Valdez García.

Con todas estas becas entregadas en la UPV, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso de construir un estado cuya educación superior se convierta en un pilar accesible para que ningun joven se quede sin estudiar por motivos económicos.

La ceremonia de entregas de becas, también contó con la presencia de el coordinador de Vinculación y Difusión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, Héctor Hernández Navarro y con el rector de UPV, Luis Felipe Castillo Cortés.