Secretaría del Trabajo Tamaulipas refuerza acciones para erradicar el trabajo infantil

En el marco de la Feria de los Derechos de las Niñas, niños y adolescentes 2025 que organiza el DIF Tamaulipas en el Polyforum de Ciudad Victoria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatal tuvo una participación en la que estudiantes de primaria recibieron información para la prevención del trabajo infantil y la protección de sus derechos laborales.

El personal de la dependencia llevó a cabo durante cuatro días dinámicas y sesiones informativas con niñas, niños, tutores y profesionales con el objetivo de sensibilizar acerca de la importancia de tener entornos seguros que les garanticen un desarrollo educativo y personal.

Federico Emilio Manautou Rodríguez, titular de la Unidad de Trabajo Digno y Combate al Trabajo Infantil, asistió a la feria en representación del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes.

Manautou Rodríguez enfatizó que la dependencia tiene el compromiso de apoyar todas las actividades que se enfoquen en la erradicación del trabajo infantil en Tamaulipas.

Durante este evento, el personal de la STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social) se tomó el tiempo de interactuar con las y los estudiantes a través de un stand informativo, una ruleta de conocimientos, sesiones de preguntas y respuestas y juegos recreativos como tiro a la portería. Entre los premios que fueron entregados las y los estudiantes recibieron mochilas y paquetes escolares.

Todas estas actividades se llevan a cabo bajo la supervisión del Gobierno de Américo Villarreal Anaya, quien se compromete a darle a las y los niños una infancia libre de explotación laboral.