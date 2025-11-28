Gobierno de Puebla inaugura espacio comunitario para fortalecer autonomía de las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y como parte de las actividades de los 16 Días de Activismo, el Gobierno del Estado de Puebla, inauguró en Santo Tomás Chautla el Centro LIBRE Casa Carmen Serdán .

En este espacio comunitario, las mujeres reciben apoyo, acompañamiento, herramientas y oportunidades para construir una vida libre de violencia.

La ubicación estratégica de Casa Carmen Serdán, acerca a servicios a quienes han enfrentado por años barreras de acceso.

Uno de los talleres que se imparte e el Taller de Karate-Do “Libres en Movimiento”, en donde se les ofrece a las mujeres herramientas de autocuidado y técnicas básicas de defensa personal.

La secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, destacó durante la clase, que dicha acción es parte de una estrategia integral cuyo objetivo es promover la prevención de la violencia e impulsar el empoderamiento femenino.

A su vez, Zaira González secretaria para la Igualdad Sustantiva del municipio, reafirmo que el Ayuntamiento se compromete a trabajar para aumentar los programas que les garanticen a las mujeres el acceso a espacios seguro.

Asimismo, para contribuir al apoyo de la economía y al fortalecimiento de las redes comunitaria, artesanas locales participaron con la exposición y venta de sus productos.

Enfocado a fortalecer las capacidades comunitarias y a erradicar la violencia contra las mujeres desde un punto de arranque de los derechos humano, esta actividades responden a la política del gobernador Alejandro Armenta.