Inversión histórica en Coahuila para la salud

Inversión en Coahuila para la salud

Desde el inicio de la presente administración estatal, la salud ha sido uno de los temas prioritarios, por lo que con el Gran Programa de Salud Popular se aumentó un 30 por ciento el presupuesto destinado a este tema.

Con este programa, el Gobierno del Estado atiende a quienes no tienen seguridad social, logrando que la atención en las clínicas y hospitales generales mejore.

Gracias a esta inversión se rehabilitaron y se están equipando los 14 Hospitales Generales y los 133 Centros de Salud que hay en todo el estado. Los cuales ahora cuentan con un abasto del 85 por ciento de medicamentos.

Esto representa un aumento en las consultas, en los estudios de laboratorio, y en que el tiempo de espera para una cirugía se disminuya.

Por otro lado, también dio inicio el gran proyecto de telemedicina con la cual, las y los coahuilenses pueden consultar con médicos especialistas desde los centros de salud más cercanos.

Hasta el día de hoy, nueve mil coahuilenses que antes tenían que moverse a una clínica o al hospital, se han consultado con médicos especialistas de esta manera. Ahorrando dinero y tiempo al evitar dicho traslados.

Añadiendo que se puso en marcha un programa en el que se le entrego a 30 mil adultos mayores y a personas con discapacidad sin seguridad social la Tarjeta de Salud Popular.

Los beneficios incluyen acceso a consultas, medicamentos, análisis y operaciones completamente gratuitas.