Sinaloa presenta avances en bienestar, seguridad y desarrollo en el cuarto Informe de Gobierno 2025

Cuarto Informe de Gobierno de Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa presentó su Cuarto Informe de Gobierno 2025, en el que destaca avances en bienestar social, desarrollo económico y fortalecimiento institucional. El documento enfatiza la atención prioritaria a la salud, la asistencia social y los programas integrales orientados a mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables, incluyendo acciones del DIF Sinaloa dirigidas a familias, personas mayores, niñez y sectores en condición de marginación.

En materia de bienestar social y desarrollo sustentable, el informe subraya iniciativas para impulsar la igualdad sustantiva, particularmente en políticas públicas orientadas a mujeres, así como el fortalecimiento de la educación pública y la promoción cultural. Se destacan programas de acceso, infraestructura educativa y apoyos dirigidos a consolidar un sistema educativo más inclusivo y de calidad.

El bienestar se construye cuando caminamos en unidad.

En Sinaloa, la voluntad del pueblo nos guía y se refleja en acciones que cambian vidas.



Aquí, cada paso se da con la convicción de servir y transformar.#VoluntadQueTransforma pic.twitter.com/2wdewhM7mk — Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) November 24, 2025

El eje de desarrollo económico reporta avances en sectores estratégicos como agricultura, ganadería, pesca, turismo y comercio. Entre los resultados expuestos se encuentran obras de infraestructura orientadas a mejorar la competitividad del estado, apoyos a productores del campo, incentivos a la actividad turística y fortalecimiento del entorno para la inversión privada. También se menciona la modernización de caminos, infraestructura productiva y proyectos clave para dinamizar la economía estatal.

En el ámbito de seguridad pública, el gobierno estatal informa la consolidación de acciones enfocadas en la pacificación, fortalecimiento operativo y coordinación institucional. Se detallan programas de prevención, operativos de seguridad y participación constante en mesas de construcción de paz, como parte de una estrategia para disminuir factores de riesgo y fortalecer la confianza ciudadana.

El apartado de administración y finanzas destaca medidas para garantizar un gobierno transparente, eficiente y con disciplina financiera. Se reportan acciones de modernización tecnológica, mejora de procesos administrativos, impulso a la rendición de cuentas y desarrollo de proyectos especiales destinados a hacer más eficiente el ejercicio gubernamental y el uso responsable de los recursos públicos.

Finalmente, la agenda del gobernador refleja una intensa actividad institucional: más de seis mil gestiones atendidas, 195 giras y eventos, así como 300 reuniones de la Mesa de Pacificación. El documento también señala la realización de 49 conferencias semanales como mecanismo permanente de comunicación pública y rendición de cuentas hacia la ciudadanía.