Tamaulipas presenta proyecto Electrificación al 100% en la UPV

Proyecto Electrificación al 100%

El subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, en compañía del director de Industria Eléctrica, Luis Esteban Igartua y de la directora de Energías Renovables, Elizabeth Martínez Saldaña, presentó ante alumnos de las carreras de Manufactura Avanzada y Mecatrónica los avances del proyecto Electrificación al 100%, con el objetivo de promover la colaboración de estudiantes de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV).

El titular de energías renovables los invitó unirse a la ejecución del proyecto de los próximos periodos de estadías y estancias, las cuales iniciarán en enero de 2026.

Con la participación de los alumnos se busca brindarles un espacio en donde puedan desarrollar un proyecto que les permita cumplir con su acreditación académica como ingenieros en sus respectivas carreras.

La presentación se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Politécnica de Victoria, donde reiteró el vínculo con Othón Cano Garza, director de Vinculación; con José Amparo Rodríguez, titular de la carrera de Ingeniería en Manufactura Avanzada y con Leonel Maldonado Rivera, titular de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, quienes impulsan a los estudiantes a participar en el proyecto Electrificación al 100%.

La respuesta obtenida por parte del alumnado fue positiva, ya que se mostraron interesados en integrarse al proyecto.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez apuntó que los resultados motivan a que esta colaboración continúe.