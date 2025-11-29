Coahuila fortalece su sistema de salud con el Gran Programa de Salud Popula

El Gobierno del Estado anunció avances significativos en el fortalecimiento del sistema de salud pública, como parte de los compromisos establecidos al inicio de la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas. De acuerdo con el comunicado, uno de los logros más importantes ha sido la puesta en marcha del Gran Programa de Salud Popular, acompañado de un incremento presupuestal del 30 por ciento destinado a mejorar la atención médica en toda la entidad.

“Desde el inicio de la presente administración estatal el mejorar el sistema estatal de salud fue uno de los principales compromisos del Gobernador Manolo Jiménez Salinas”, señala el documento, en el cual se destaca que gracias a este fortalecimiento financiero se han logrado avances reales en hospitales, clínicas y centros de salud.

La inversión permitió que los 14 Hospitales Generales y los 133 Centros de Salud del estado recibieran rehabilitación, equipamiento y nuevas capacidades de operación. Según el informe, Coahuila cuenta ahora con un abasto del 85 por ciento de medicamentos, cifra que representa una mejora significativa respecto a años anteriores. Este avance, indica el comunicado, se traduce también en menos tiempos de espera, más consultas y estudios de laboratorio, así como mayor capacidad para atender cirugías.

Otro de los proyectos relevantes implementados durante este periodo es el fortalecimiento de la telemedicina, el cual permite que pacientes que viven en zonas alejadas puedan recibir atención especializada sin desplazamientos largos. “Las y los coahuilenses pueden consultar con médicos especialistas desde los centros de salud más cercanos”, menciona el informe.

Hasta la fecha, nueve mil personas han podido acceder a consultas con especialistas mediante esta modalidad, lo que ha generado un importante ahorro en tiempo y recursos para las familias. El gobierno estatal resaltó que antes de este programa, muchos pacientes debían trasladarse hasta hospitales urbanos para recibir atención especializada.

Dentro de las acciones de mayor impacto social, se puso en marcha la Tarjeta de Salud Popular, una iniciativa que otorga acceso gratuito a atención médica, análisis, medicamentos y cirugías. “Se entregó la Tarjeta de Salud Popular a 30 mil adultos mayores y personas con discapacidad sin seguridad social”, destaca el documento. Con este instrumento, los beneficiarios pueden acudir a consultas y recibir tratamientos sin costo alguno, lo que representa un apoyo directo a sectores vulnerables.

El comunicado subraya que estos avances forman parte de la primera etapa de un proyecto de largo alcance. “En estos primeros dos años de gobierno, se fincaron las bases para llevar la atención a la salud de las y los coahuilenses al siguiente nivel”, se destaca, asegurando que la administración continuará fortaleciendo el sistema estatal para asegurar servicios médicos de calidad en todo Coahuila.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso por mejorar el acceso a la salud y consolidar un sistema más eficiente, cercano y equitativo para todas y todos los coahuilenses.