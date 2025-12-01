Aseguran casi media tonelada de drogas en Sinaloa

Aseguramiento de droga (@OHarfuch/x)

Este lunes, a través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que autoridades aseguraron alrededor de 605 kilogramos de posible metanfetamina y 21 kilos de posible cocaína en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, que eran transportados ocultos en un tractocamión.

En una operación encabezada por @SEMAR_mx, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, se aseguraron más de 600 kg de metanfetamina y otras drogas, ocultas en el doble fondo de un tractocamión.

Con este aseguramiento se evitó que más de 15 millones de dosis de droga llegaran a la…

Asimismo, indicó que el operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) “se aseguraron más de 600 kg de metanfetamina y otras drogas, ocultas en el doble fondo de un tractocamión”, precisó.

Harfuch expresó que con el aseguramiento se evitó que más de 15 millones de dosis pudieran llegar a los ciudadanos.

Por su parte, en un comunicado, la SSPC puntualizó que se aseguraron 339 cajas que contenían sustancias con características similares a la metanfetamina, “con un peso aproximado de 605 kilos y 21 paquetes con posible cocaína, fentanilo y otras sustancias, con un peso estimado de 21 kilos, los cuales venían ocultos en un doble fondo de la unidad de carga”.

Además, expusieron que se detuvo a un delincuente en el operativo: “cabe mencionar que este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada es de 282,217,536 pesos (unos 15,43 millones de dólares)”, destacó la dependencia.

En las acciones también participaron elementos de la SSPC y la Semar, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN).