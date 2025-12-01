Estados

Aseguran casi media tonelada de drogas en Sinaloa

Por Brayan Chaga
Este lunes, a través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que autoridades aseguraron alrededor de 605 kilogramos de posible metanfetamina y 21 kilos de posible cocaína en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, que eran transportados ocultos en un tractocamión.

Asimismo, indicó que el operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) “se aseguraron más de 600 kg de metanfetamina y otras drogas, ocultas en el doble fondo de un tractocamión”, precisó.

Harfuch expresó que con el aseguramiento se evitó que más de 15 millones de dosis pudieran llegar a los ciudadanos.

Por su parte, en un comunicado, la SSPC puntualizó que se aseguraron 339 cajas que contenían sustancias con características similares a la metanfetamina, “con un peso aproximado de 605 kilos y 21 paquetes con posible cocaína, fentanilo y otras sustancias, con un peso estimado de 21 kilos, los cuales venían ocultos en un doble fondo de la unidad de carga”.

Además, expusieron que se detuvo a un delincuente en el operativo: “cabe mencionar que este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada es de 282,217,536 pesos (unos 15,43 millones de dólares)”, destacó la dependencia.

En las acciones también participaron elementos de la SSPC y la Semar, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN).

