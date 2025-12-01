Guerrero moderniza 68 puentes afectados por huracanes

Puentes en Guerrero Obras públicas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que se han rehabilitado y modernizado 68 puentes en Guerrero, trabajos que permitirán que los ciudadanos tengan con cruces más seguros y confiables. Estas obras también impulsarán la economía local, reducirán los tiempos de traslado y fortalecerán la conectividad carretera en el estado.

A través del Programa Carretero de Guerrero, la SICT ha intervenido puentes federales y estatales, sumando 4.6 kilómetros de infraestructura atendida y una inversión de 1,800 millones de pesos en 2024.

Tras las afectaciones ocasionadas por los huracanes, la dependencia ejecutó labores de reconstrucción, ampliación, modernización y, en algunos casos, construcción totalmente nueva.

Actualmente, 21 puentes con 1.4 kilómetros de longitud están en proceso de reparación, con un avance promedio del 97%, de los cuales 17 ya concluyeron.

Dos puentes adicionales (con 200 metros de largo), continúan las obras de ampliación de claros con un progreso del 38%.

Además, se construyen 45 puentes nuevos, que suman 3 kilómetros y de los cueles, cuatro de ellos ya están terminados y el avance global supera el 61%.

Puentes programados en Guerrero

Puentes federales

Inversión : + 317 millones de pesos

Longitud: 438.2 metros

Puente Omitlán

Puente La Olla

Puente Acahuizotla

Puente Tlapaneco I

Puente Ing. Alfredo Mendizábal

Puentes estatales

Inversión: 93.74 millones de pesos

Habitantes beneficiados: + 936 mil

Palma Sola

Secundaria

Colotlipa

Oztoncingo

Colonia Progreso

Muro del Colegio Militar

Palmas 1

Amuco

Platanares

Tamarindo

Potrero 1

Potrero 2

Amojileca

Con estas obras de infraestructura, la SICT pretende garantizar mejores condiciones de movilidad, seguridad vial y bienestar para las comunidades de Guerrerenses.