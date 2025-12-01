Le entregan a CAASIM del gobierno de Hidalgo premio de innovación en materia hídrica

Modernización Integral del Sistema Hídrico

Encabezado por Julio Menchaca, el Gobierno de la Transformación, a través de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), fue honrado en la categoría de Grandes Operadores, con el “Premio a la Innovación y Buenas Prácticas 2025”, gracias al proyecto “Modernización Integral del Sistema Hídrico”.

El director general de CAASIM, Juan Evel Chávez, fue el encargado de entregar el reconocimiento en el marco de la XXXVII Convención Anual y Expo ANEAS 2025. Espacio en donde se reúnen especialistas y líderes del sector para fortalecer las capacidades técnicas y comerciales de los organismos operadores del país.

La propuesta que presentó CAASIM, forma parte de un diagnóstico minucioso que se realizó en octubre de 2022, en el que se identificó un sistema con severo deterioro y rezagos operativos. Con dicho análisis, con el objetivo de asegurar una operación segura y eficiente, se puso en marcha una estrategia en la que incluye la rehabilitación y equipamiento de 57 pozos profundos y el mantenimiento de 30.

Dentro de sus logros destaca la rehabilitación de 11 kilómetros del Acueducto Téllez con la aplicación de tecnología innovadora de blindaje interno (pipe-in-pipe) con de alto empeño con los que la presión mejora, la calidad del suministro aumenta y se alarga la vida útil de una infraestructura construida hace más de cuarenta años.

Esta solución, única en el país fue implementada por la firma Jack Hammer, lo que permitió que la obra se ejecutara sin la necesidad de excavaciones extensivas, el cierre de calles o avenidas o el levantamiento del polvo y ruido con maquinaria pesada que afecte a los comercios y vecinos.

De igual manera el plan no se olvido de considerar el reemplazo de más de 78 mil metros lineales de tubería en redes de agua potable, la sectorización en seis colonias, la puesta en marcha de un Centro de Monitoreo y Control de pozos y rebombeos, la automatización del sistema de carga para carros cisterna, la inversión para rehabilitar e incorporar nueva tecnología en plantas de tratamiento y la creación de la Policía Hídrica. Todas estas acciones fortalecen la resiliencia operativa frente a periodos de estiaje.