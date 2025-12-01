Productores de Zacatecas protestan por la Ley de Aguas Nacionales

Como respuesta a la falta de avances en los acuerdos que previamente se establecieron con autoridades federales, los productores agrícolas de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ), dieron a conocer que tomarían casetas y cerrarían rutas importantes en el estado.

De acuerdo con la UPAZ, las movilizaciones se deben a un incumplimiento de los acuerdos que firmaron la Conagua, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura.

A lo largo de dos años , los productores han formado parte de diversos compromisos entre los que se encuentran mesas de trabajo para intentar lograr que se regularice las concesiones vencidas y atender los tramites pendientes y los programas de energía eléctrica agrícola.

Sin embargo, los dirigentes aseguran que no se han registrado avances desde la último minuta, la cual fue firmada el 20 de noviembre. Asimismo la organización no recibió una respuesta oficial de la nueva reunión que estaba convocada para el primero de diciembre. Por lo que tomaron la decisión de actuar con acciones de fuerza.

Desde las ocho de la mañana ha habido tractores formados en ambos sentidos de la entada de la caseta Osiri, a lado del hospital siquiátrico, en la vía Zacatecas-Calera. Llevando consigo lonas con mensajes de rechazo a la iniciativa legislativa.

Actualmente ya hay aproximadamente 300 productores agricultores de diversos municipios manteniendo los bloqueos intermitentes.

Los manifestantes han avisado que en caso de que no lleguen a un acuerdo con la Secretaria de Gobernación, bloquearan las carretas por completo.