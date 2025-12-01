Reclaman por despidos injustificados en alcaldía de Tecámac

En las últimas dos semanas más de 300 trabajadores han sido despedidos del Ayuntamiento de Tecámac, estado de México, lo que ha desatado una protesta por parte de los afectados.

Cerca de 200 personas, que se reconocen además como militantes de Morena y están a disgusto con lo manejos realizados desde la presidencia municipal, realizan un plantón en la explanada de Palacio en donde despacha la alcaldesa Rosi Wong Romero.

Los inconformes, encabezados por trabajadores que fueron separados de su trabajo, iniciaron su protesta desde antes de las 8:00 horas, durante la cual gritaron consignas y solicitan ser recibidos para iniciara negociaciones de reinstalación.

La afectación en Tecámac por los despidos afectaría no sólo a la administración municipal, sino también a órganos autónomos, como DIF, ODAPAS e IMDEPORTE.

Los afectados comentaron que se cuenta entre ellos a morenistas que fueron parte de las campañas con las que el municipio dejó de ser bastión del PRI en 2018 y que varios de ellos son consejeros nacionales y estatales de Morena.

En las últimas dos semanas han sido destituidos directores generales, directores de área, coordinadores, jefes de departamento y demás servidores públicos, tanto del Ayuntamiento como de los órganos desconcentrados, señalaron.