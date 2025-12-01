Salomón Jara rinde cuentas de la Primavera Oaxaqueña en su Tercer Informe de Gobierno

Jesús Romero López entrega el tercer informe de gobierno de Salomón Jara

Jesús Romero López, secretario de Gobierno del estado de Oaxaca, entregó al Congreso del Estado el Tercer Informe de Gobierno del mandatario Salomón Jara Cruz, en cumplimiento al artículo 43 de la Constitución Política del Estado.

La presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, Eva Diego Cruz, recibió dicho documento, en el que se encuentran detallados los avances y logros del trabajo cercano, responsable y sobre todo humanista que la Primavera Oaxaqueña realiza todos los días.

“Este informe es resultado del profundo amor y el compromiso con que asumimos la responsabilidad diaria de seguir construyendo un presente y un futuro en el que las y los oaxaqueños vuelvan a vivir en un territorio digno y justo”, expresó el secretario de Gobierno.

Romero López resaltó el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que ha permitido mantener el crecimiento y la estabilidad que Oaxaca no había tenido en mucho tiempo, consolidando proyectos estratégicos que iniciaron en diciembre de 2022. “El pueblo oaxaqueño sigue caminando hacia la paz social y la prosperidad compartida”, dijo.

Finalmente, el encargado de la política interna en el estado agradeció la confianza a este movimiento de transformación que comenzó hace 3 años, cuyo fin es trabajar de manera cercana, honesta y transparente.