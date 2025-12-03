Chema Martínez rinde su informe: “Primero los Barrios” como eje de trabajo en Guadalajara

Visita. El regidor Chema Martínez rindió su informe bajo la premisa “Primero los Barrios”.

En un ejercicio poco común en la política local, el regidor morenista José María “Chema” Martínez decidió rendir su informe de actividades directamente en las colonias de Guadalajara, bajo la premisa de que “los problemas reales están en la calle, y ahí deben nacer las soluciones”.

Durante su primer año como regidor, Chema recorrió más de 100 colonias y atendió más de 1,200 gestiones ciudadanas, muchas de las cuales se transformaron en iniciativas, puntos de acuerdo y gestiones formales ante el Ayuntamiento.

Informe cara a cara con la ciudadanía

El informe no se presentó en un escenario ni desde un escritorio. Se rindió cara a cara con vecinas y vecinos de colonias como El Zalate, Los Arrayanes, El Hormiguero, Belisario Domínguez, El Refugio, La Guadalupana, Circunvalación Belisario, Miravalle, El Sauz, Mezquitán Country, El Mirador y decenas más.

“Un informe no se rinde detrás de un escritorio. Se rinde en la calle, donde falta el agua, donde hay baches, donde la gente vive la inseguridad”, afirmó el regidor.

Iniciativas surgidas desde el territorio

Entre las acciones destacadas que nacieron de las demandas ciudadanas, Chema Martínez presentó:

Propuesta para que las pipas sean gratuitas en zonas con desabasto de agua.

Exigencias de rendición de cuentas al SIAPA por fallas, fugas y cobros indebidos.

Puntos de acuerdo para atender baches, socavones, luminarias apagadas y drenaje colapsado.

Demandas de mayor patrullaje y seguridad en zonas vulnerables.

La iniciativa de Bienestar Emocional para Jóvenes, surgida de peticiones en barrios como Los Arrayanes.

Acciones para visibilizar y combatir la extorsión y el cobro de piso, especialmente en colonias como La Guadalupana y Miravalle.

. Chema Martínez señala que la agenda se construye directamente en territorio.

Escuchar para decidir

Chema Martínez subrayó que este informe no representa un cierre, sino una ruta de trabajo continuo. “Seguimos recorriendo las colonias todos los días. La agenda la pone la gente, y nosotros la convertimos en decisiones dentro del Ayuntamiento”, expresó.

El regidor adelantó que los recorridos seguirán de manera permanente, construyendo nuevas iniciativas y dando atención directa a las y los tapatíos, con el compromiso de que Primero los Barrios sea más que una consigna: una forma de gobernar desde el territorio.