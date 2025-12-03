UNESCO e Instituto Natura reconocen la alfabetización inicial de la estrategia impulso educativo en Coahuila

. ,

En el marco del encuentro “México aprende leyendo”, realizado durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la UNESCO y el Instituto Natura reconocieron al gobernador Manolo Jiménez Salinas y a la Secretaría de Educación de Coahuila por el trabajo que el estado ha venido impulsando para fortalecer la alfabetización inicial de niñas y niños.

Al evento asistió el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn.

Este reconocimiento llega en un contexto nacional complejo, donde miles de niñas y niños alcanzan el tercer grado sin dominar la lectura. En Coahuila, la estrategia Impulso Educativo ha puesto el foco justamente en revertir esa realidad, fortaleciendo los aprendizajes esenciales mediante iniciativas como “Reto Aprendo Lectura 1,2,3” y trabajando de la mano con aliados como Instituto Natura, Faro Social y Educativo, Zorro Rojo, UNESCO y la Fundación del Empresariado Coahuilense, entre otros. Todo ello con un objetivo común: respaldar a maestras y maestros que están en el aula impulsando esta tarea de alfabetización temprana.

Gracias a este esfuerzo coordinado, hoy se está llegando a más de 150 mil niñas y niños coahuilenses.

La UNESCO y el Instituto Natura destacaron la continuidad, la voluntad política y la capacidad técnica de docentes, directivos y aliados que han permitido consolidar modelos de alfabetización inicial en la entidad, posicionando a Coahuila como un referente nacional y demostrando que cuando una estrategia se sostiene en el tiempo, los resultados pueden escalar de manera significativa.

“Nuestra prioridad es clara: que todas las niñas y los niños de Coahuila aprendan a leer y escribir desde los primeros años de primaria. Esto garantiza que, al terminar tercer grado, cuenten con bases sólidas para continuar su trayectoria educativa y enfrentar con éxito su proyecto de vida”, afirmó Garza Fishburn.