DIF Tamaulipas obtiene la evaluación más alta a nivel nacional en el Índice de Desempeño 2025

DIF Tamaulipas alcanzó la evaluación más alta a nivel nacional en el Índice de Desempeño 2025

El Sistema DIF Tamaulipas obtuvo la evaluación más alta a nivel nacional en el el Índice de Desempeño 2025 de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC), implementada y evaluada por el Sistema DIF Nacional.

DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, obtuvo una evaluación de 0.9218, (siendo 1.000 el puntaje máximo), equivalente al 92%, cifra que refleja el compromiso institucional por fortalecer los programas que integran dicha Estrategia.

El reconocimiento fue señalado en el Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario que se llevó a cabo la semana pasada en la ciudad de Mérida, Yucatán.

El sistema de Tamaulipas destacó como referente nacional por la operación de programas alimentarios y acciones comunitarias que generan un impacto positivo y directo en las familias del estado.

El fortalecimiento de los programas alimentarios ha sido fundamental en este avance. Iniciativas como Desayunos Escolares, Voluntad de Ayudar a las Familias, En Contingencia, con Voluntad Hay Esperanza y Voluntad de Ayudar en los Primeros Mil Días, entre otros, garantizan acceso a una alimentación nutritiva para niñas, niños y población de atención prioritaria en los distintos municipios del estado.

Asimismo, las acciones impulsadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario han incidido directamente en mejorar la calidad de vida en comunidades rurales mediante la instalación de fotoceldas, baños secos y estufas ecológicas, tecnologías que fomentan bienestar, salud y ahorro en los hogares.

A lo anterior se suma el programa Lazos de Esperanza, operado por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), que brinda pañales y otros insumos a personas con discapacidad en los 43 municipios del estado, un acompañamiento que contribuye al cuidado digno y representa un apoyo significativo para las familias.