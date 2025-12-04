Eagle Pass y Coahuila firman acuerdo para la ampliación del Puente Internacional II

Alistan Eagle Pass y Coahuila acciones para la ampliación del Puente Internacional II

En una Reunión Binacional, el gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras, firmaron un acuerdo de buena voluntad con el Mayor de Eagle Pass, Texas, Aarón Valdés, para realizar en conjunto el proyecto de ampliación en el Puente Internacional II.

En la reunión se abordaron los objetivos, avances y retos que representa el proyecto hasta la fecha para ambos lados de la frontera, por lo que se tomaron acuerdos para que se concrete en tiempo y forma.

“En Coahuila seguimos impulsando proyectos estratégicos que fortalecen nuestra competitividad. Tuvimos una muy buena reunión con los alcaldes de Eagle Pass y Piedras Negras, así como con nuestros equipos de trabajo, para revisar los avances de la ampliación del Puente Internacional II, que forma parte del gran proyecto de la carretera 57 y que representa una gran oportunidad de desarrollo para esta región de Coahuila y Texas”, señaló el gobernador.

Además, señaló que el proyecto de la mega carretera 57 tiene el objetivo de abrir otra frontera comercialmente fuerte en el norte de México, porque la gran mayoría de los cruces fronterizos del país están saturados.

Manolo Jiménez destacó la gran coordinación que existe entre los equipos tanto de Eagle Pass como del Gobierno de Coahuila, y la buena relación que se tiene con el Gobierno Federal, por lo que pidió aprovechar esta situación para agilizar cualquier trámite y los trabajos a realizar.

Aarón Valdés, Mayor de Eagle Pass, expresó que la prioridad de esta ciudad es la ampliación del Puente Internacional, y que están listos para empezar con los trámites y obras. Reconoció la gran coordinación que se tiene con las y los funcionarios de Coahuila, con lo que el trabajo se facilita para poder concretar este gran proyecto.

Por su parte, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, reconoció el gran potencial de este proyecto y destacó que ninguna frontera del país cuenta con la seguridad que se vive en este municipio y en el estado en general.