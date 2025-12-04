Morelos inaugura InnovaFest LATAM 2025, en impulso a proyectos de ciencia, tecnología e innovación

InnovaFest 2025 El secretario de economía Marcelo Ebrard Casaubón y la gobernadora del Estado de Morelos, Margarita González Saravia inauguraron el innovaFest 2025, evento de talla internacional con el objetivo de impulsar los proyectos de innovación, ciencia y tecnología

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, inauguraron el InnovaFest LATAM 2025, evento en el que se dan cita representantes de 38 países para impulsar proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

La mandataria estatal destacó que el encuentro posiciona a Morelos como un estado con talento, infraestructura y capacidad para atraer inversiones y construir alianzas estratégicas.

Además, subrayó, la importancia de los más de 40 centros de investigación que fortalecen la vocación científica de la entidad.

En el Centro de Convenciones Morelos, el titular de Economía, Marcelo Ebrard informó que en esta edición participan 5,913 personas, más de 80 fondos de inversión y líderes de comunidades científicas, empresariales y tecnológicas de todo el mundo.

Es importante destacar que en dicho encuentro se incluye la Exhibición de Innovación y Patentes, el Premio a la Innovación Mexicana, la tercera edición de Mentes en Acción – Hecho en México, el Encuentro Ministerial de América Latina y el Caribe y el STS Forum 2025, uno de los foros globales más relevantes sobre innovación al servicio de la sociedad.

Los cinco ejes del foro abarcan agua–energía–alimentación, electromovilidad, biotecnología, aeronáutica y emprendimiento como motor de desarrollo.