La Secretaría de Deporte y Juventud junto con la Asociación Poblana de Boxeo traerán el torneo que se realizará del 17 al 25 de octubre de 2026 en el Gimnasio Miguel Hidalgo

Puebla será sede de uno de los eventos clasificatorios de boxeo rumbo a Los Juegos Olímpicos

Por Diana Chávez Zea
Puebla será sede del Elite Panamerican Championships de Boxeo

En 2026, Puebla albergará el Elite Panamerican Championships, una de las dos competencias clasificatorias rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El anuncio fue confirmado por la Secretaría estatal de Deporte y Juventud y por la por la Federación Mexicana de Boxeo (FMB) a través de un comunicado oficial.

En un trabajo coordinado por el presidente de la Asociación Poblana de Boxeo (APOBA), Antonio Rico, y la Secretaría de Deporte y Juventud, la Federación de Boxeo, quien es el máximo organismo de este deporte en México, resaltó que el nombramiento de la sede es fruto del trabajo, credibilidad y liderazgo que se ha recuperado dentro del boxeo olímpico mundial.

La titular de la Secretaría de Deporte y Juventud, Gaby Sánchez, expresó su entusiasmo por recibir la competencia que se realizará del 17 al 25 de octubre de 2026, el Gimnasio Miguel Hidalgo, marcará un antes y un después en el camino de los pugilistas que buscan la clasificación olímpica.

Añadió que el estado buscará mantener su posición como epicentro del deporte nacional e internacional, al albergar una serie de eventos de talla mundial que consolidarán el prestigio deportivo de la entidad.

