Puebla será sede de uno de los eventos clasificatorios de boxeo rumbo a Los Juegos Olímpicos

Puebla será sede del Elite Panamerican Championships de Boxeo

En 2026, Puebla albergará el Elite Panamerican Championships, una de las dos competencias clasificatorias rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El anuncio fue confirmado por la Secretaría estatal de Deporte y Juventud y por la por la Federación Mexicana de Boxeo (FMB) a través de un comunicado oficial.

En un trabajo coordinado por el presidente de la Asociación Poblana de Boxeo (APOBA), Antonio Rico, y la Secretaría de Deporte y Juventud, la Federación de Boxeo, quien es el máximo organismo de este deporte en México, resaltó que el nombramiento de la sede es fruto del trabajo, credibilidad y liderazgo que se ha recuperado dentro del boxeo olímpico mundial.

La titular de la Secretaría de Deporte y Juventud, Gaby Sánchez, expresó su entusiasmo por recibir la competencia que se realizará del 17 al 25 de octubre de 2026, el Gimnasio Miguel Hidalgo, marcará un antes y un después en el camino de los pugilistas que buscan la clasificación olímpica.

Añadió que el estado buscará mantener su posición como epicentro del deporte nacional e internacional, al albergar una serie de eventos de talla mundial que consolidarán el prestigio deportivo de la entidad.