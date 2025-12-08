Quintana Roo hace historia con el primer Plan Estratégico 2050 del país, de largo plazo: Mara Lezama

Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo

Quintana Roo — Al presentar oficialmente a las y los quintanarroenses el Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible 2050, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que se trata de una planeación democrática, construida con la participación de más de 6 mil quintanarroenses, que requiere que todas las personas se apropien de él, lo hagan suyo, trasciendan y construyan el Quintana Roo del futuro.

Durante el evento, realizado en el Parque Quintana Roo, la Gobernadora destacó que el PEDS 2050 “es un logro histórico construido entre todas y todos, un ejemplo nacional de planeación democrática, de visión hacia el futuro y de participación ciudadana real, especialmente de nuestras juventudes”.

Recibió el respaldo de organizaciones civiles como Ciudadanos por la Transparencia, encabezado por Cynthia Dehesa Guzmán; el Consejo Ciudadano, representado por Juan Ignacio Athié Lambarri; y del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), un organismo de las Naciones Unidas, con la presencia de Alejandra Nasser, coordinadora de área, quienes coincidieron en señalar que ahora lo importante es hacer que este Plan sea de cada uno y sumar para construir un mejor lugar para vivir.

“Que el Plan no se quede en el papel”, destacaron.Con la asistencia de más de 2 mil 500 personas de los diversos sectores de la sociedad, la gobernadora Mara Lezama destacó que el Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible 2050 convierte a Quintana Roo en el primer estado del país en contar con un instrumento de largo plazo elaborado bajo un nuevo marco legal y con la colaboración activa de los tres Poderes, los municipios, la academia, el sector privado, los organismos autónomos y la ciudadanía.

“Para nuestro querido Quintana Roo este es el momento ideal para tener un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2025–2050, por muchas razones. La primera y la más importante, es que este plan es resultado de un proceso profundamente democrático, nació del diálogo, la participación y el compromiso de miles de voces que quieren un mejor futuro”, afirmó Mara Lezama.

Coordinado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y validado por la Consejería Jurídica, el PEDS 2050 establece la ruta estratégica que guiará el desarrollo del estado durante los próximos 25 años, con metas, acciones e indicadores que deberán observar los Poderes del Estado, los municipios y las instituciones que ejercen recursos públicos.

El Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible 2050 se consolida como una herramienta clave para orientar el crecimiento de Quintana Roo durante los próximos 25 años. Su diseño permite enfrentar los retos actuales con una visión integral y de largo plazo, fortaleciendo la capacidad del estado para anticipar escenarios, tomar decisiones informadas y consolidar un modelo de desarrollo justo y equilibrado.

El PEDS 2050 es resultado de un ejercicio ciudadano amplio y profundo: más de 6 mil 450 personas participaron a través de más de 60 mecanismos de consulta, provenientes de los 11 municipios.Entre los ejercicios realizados destacan: talleres de escenarios prospectivos, entrevistas a actores clave, foros territoriales, mesas temáticas, buzón ciudadano, diálogos abiertos y una encuesta estatal digital.

Mara Lezama enfatizó que “este Plan es de la gente, no es de un gobierno; está construido con la voz de quienes habitamos este estado y, sobre todo, con la energía, creatividad y visión de nuestras y nuestros jóvenes, que serán los protagonistas del futuro que estamos diseñando”.

Añadió que el documento integra cinco dimensiones estratégicas que orientan la visión estatal: Planeta, Persona, Prosperidad, Paz y Pertenencia, las cuales articulan una hoja de ruta incluyente, sostenible y con identidad propia.Además, el Plan contempla un esquema permanente de supervisión y evaluación con indicadores clave, acompañado de reportes periódicos que permitirán a la ciudadanía conocer avances, desafíos y ajustes necesarios.

Entre los asistentes estuvieron Renán Eduardo Sánchez Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVIII Legislatura; Heyden José Cebada Rivas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; Cynthia Dehesa Guzmán, representante de Ciudadanos por la Transparencia; William Briceño Guzmán, rector de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo; Juan Ignacio Athié Lambarri, presidente del Consejo Ciudadano Estatal; Alejandra Nasser, coordinadora del Área de Gestión Pública y Gobierno Abierto del ILPES; presidentas y presidentes municipales y representantes de organizaciones civiles.

