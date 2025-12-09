Zacatecas desata el rock en la Feria de Guadalupe

Feria Estatal de la Virgen 2025

Guadalupe, municipio del Estado de Zacatecas resonó en grandes dosis de rock en el marco de la Feria Estatal de la Virgen 2025. De la mano de de las bandas Jumbo y Volován, que se presentaron en el Jardín Juárez ante miles de fans, los guadalupenses corearon las letras de las bandas, cuyos integrantes agradecieron el público su entrega y al municipio por el espacio y la organización del evento.

“Gracias por su entrega y cariño y gracias también a las autoridades de este municipio liderado por el Presidente Municipal Pepe Saldívar quien nos invitó a esta hermosa feria en la que podemos cantarles todas nuestras canciones”, afirmaron los músicos Originarios de Monterrey, Nuevo León.

Jumbo

Los integrantes de Jumbo deleitaron a los miles de fanáticos con canciones como, “Fotografía”, “Siento que”, “Cada vez que me voy” y “Después”, melodías que interpretaron pidiéndole al público levantar las manos y cantarlas al estilo de la banda.

Del mismo modo, a manera de primicia, la agrupación anunció que prepara un nuevo álbum listo para salir el próximo año 2026, incluso interpretaron por primera vez en Guadalupe, Zacatecas, algunas de sus nuevas canciones.

Por su parte la rockerísima banda Volován prendió los ánimos con una selección de sus mejores éxitos tales como, “Monitor”, en la cual el público cantó el coro; “Ella es azul, “Cada vez que respiro”, entre otras.

En adición, el talento local y regional también brilló con fuerza gracias a las presentaciones de Rafa H, Koala y Latitudes, proyectos que conquistaron al público con su experiencia, frescura, energía y propuestas originales, demostrando la riqueza musical que existe en Zacatecas y el norte del país.