Puebla impulsa el turismo con la nueva temporada de “Callejoneadas Cholultecas”

Lanzan nueva temporada de Callejoneadas Cholultecas en San Pedro Cholula Las actividades se realizarán los sábados de diciembre y enero, además de fechas especiales durante 2026

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, presentó junto con Tip Tours & DMC la nueva edición de las “Callejoneadas Cholultecas”, un recorrido turístico que busca acercar a visitantes y familias a las historias y tradiciones de San Pedro Cholula.

El anuncio se realizó como parte de la estrategia estatal para ampliar las opciones culturales y recreativas en la región.

Durante el lanzamiento, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, explicó que esta actividad se ha convertido en una forma muy atractiva de recorrer Cholula, ya que combina música en vivo, narraciones de leyendas locales y distintos elementos que muestran el carácter del municipio.

También aseguró que iniciativas como esta ayudan a fortalecer la identidad cultural y a enriquecer la oferta turística del estado.

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, reconoció el apoyo del Gobierno del Estado para consolidar productos turísticos que benefician directamente a la región.

Agradeció a López-Malo por su impulso permanente al turismo local, que en los últimos años ha tomado mayor fuerza gracias a actividades culturales de este tipo.

Por parte de la empresa operadora, Angélica Galindo-Dib, directora general de Tip Tours & DMC, detalló que esta temporada se llevará a cabo todos los sábados, desde el 13 de diciembre hasta el 10 de enero de 2026, con dos funciones especiales el 28 de diciembre y el 4 de enero.

Pasado ese periodo, las callejoneadas seguirán disponibles los sábados de “Noches de Museos” y en fechas especiales durante los periodos vacacionales.

El recorrido tendrá un costo de 375 pesos para adultos y 300 pesos para menores e integrantes del INAPAM y tendrá una duración aproximadamente de una hora y partirá a las 19:00 horas desde el Ex Convento de San Gabriel, uno de los puntos históricos más representativos de Cholula.