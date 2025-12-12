Estados

A partir del 13 de diciembre el gobierno estatal y la empresa Tip Tours & DMC lanzarán un recorrido cultural que mezcla música, leyendas y tradiciones para reforzar la identidad de San Pedro Cholula

Puebla impulsa el turismo con la nueva temporada de “Callejoneadas Cholultecas”

Por Adolfo López
Lanzan nueva temporada de Callejoneadas Cholultecas en San Pedro Cholula
Lanzan nueva temporada de Callejoneadas Cholultecas en San Pedro Cholula Las actividades se realizarán los sábados de diciembre y enero, además de fechas especiales durante 2026

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, presentó junto con Tip Tours & DMC la nueva edición de las “Callejoneadas Cholultecas”, un recorrido turístico que busca acercar a visitantes y familias a las historias y tradiciones de San Pedro Cholula.

El anuncio se realizó como parte de la estrategia estatal para ampliar las opciones culturales y recreativas en la región.

Durante el lanzamiento, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, explicó que esta actividad se ha convertido en una forma muy atractiva de recorrer Cholula, ya que combina música en vivo, narraciones de leyendas locales y distintos elementos que muestran el carácter del municipio.

También aseguró que iniciativas como esta ayudan a fortalecer la identidad cultural y a enriquecer la oferta turística del estado.

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, reconoció el apoyo del Gobierno del Estado para consolidar productos turísticos que benefician directamente a la región.

Agradeció a López-Malo por su impulso permanente al turismo local, que en los últimos años ha tomado mayor fuerza gracias a actividades culturales de este tipo.

Por parte de la empresa operadora, Angélica Galindo-Dib, directora general de Tip Tours & DMC, detalló que esta temporada se llevará a cabo todos los sábados, desde el 13 de diciembre hasta el 10 de enero de 2026, con dos funciones especiales el 28 de diciembre y el 4 de enero.

Pasado ese periodo, las callejoneadas seguirán disponibles los sábados de “Noches de Museos” y en fechas especiales durante los periodos vacacionales.

El recorrido tendrá un costo de 375 pesos para adultos y 300 pesos para menores e integrantes del INAPAM y tendrá una duración aproximadamente de una hora y partirá a las 19:00 horas desde el Ex Convento de San Gabriel, uno de los puntos históricos más representativos de Cholula.

Tendencias