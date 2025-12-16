Mara Lezama inaugura domo en el CIPI de Bacalar para fortalecer atención a las primeras infancias

Nuevo domo en CIPI de Bacalar La gobernadora Mara Lezama inauguró un nuevo domo en el Centro Integral de Primera Infancia, una obra solicitada por madres y trabajadores

En atención a una petición de madres de familia y personal del Centro Integral de Primera Infancia (CIPI) de Bacalar, La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, inauguró un domo en el centro con el objetivo de ofrecer espacios más seguros y funcionales para la niñez.

Durante el evento, la mandataria estatal subrayó que invertir en la primera infancia es una prioridad para su administración, al considerar que el bienestar de las familias comienza con el cuidado y desarrollo de niñas y niños.

Afirmó que la obra se realizó con recursos públicos y responde a una necesidad real de la comunidad.

Acompañada por la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la gobernadora destacó que su gobierno apuesta por la honestidad y el combate a la corrupción, y que los recursos del pueblo deben regresar al pueblo en obras que generen bienestar.

De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas, la construcción del domo representó una inversión de un millón 850 mil 586 pesos y beneficiará directamente a 145 niñas y niños que son atendidos en el CIPI Bacalar, desde los 43 días de nacidos hasta casi los seis años de edad.

El nuevo espacio cuenta con estructura metálica, cubierta curva y luminarias, lo que permitirá realizar actividades educativas, recreativas, culturales y deportivas, protegidos del sol y la lluvia.

Esta obra forma parte de un programa estatal que contempla la construcción de más de mil domos en todo Quintana Roo, con el fin de fortalecer la infraestructura educativa y comunitaria en beneficio de miles de familias.

Por su parte, el presidente municipal de Bacalar, Alfredo Contreras Méndez, reiteró su disposición de seguir trabajando en coordinación con el estado para generar espacios dignos que impulsen el bienestar y las oportunidades para la comunidad.

Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, así como representantes del DIF, personal educativo y madres y padres de familia del CIPI Bacalar.