Fearless Speaker Summit: El evento que puso a Puebla en el mapa del Liderazgo Digital

El Fearless Speakers Summit llegó a Puebla con la fuerza de algo que llevaba años gestándose en silencio. No apareció como un evento más dentro del calendario empresarial del país, sino como una apuesta distinta: un encuentro que nació de una convicción personal y de una lectura clara sobre cómo está cambiando la manera de crecer, emprender y conectar en este tiempo. Para Paco Benítez, su creador, este proyecto no surgió de la prisa, sino de un proceso largo de observación, estudio y transformación. Y ese origen se sintió en cada minuto de un encuentro que terminó siendo sold out en su primera edición.

Durante tres años, la idea del Summit vivió únicamente en su mente. Paco la describe como ese tipo de sueños que primero aparecen como un destello y luego se convierten en un llamado que no desaparece. Creía que Puebla tenía el talento, la visión y el hambre emprendedora para albergar un evento de alto impacto, pero también sabía que la ciudad estaba al margen de los grandes foros nacionales. Mientras Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México concentraban la mayoría de los macroeventos, él imaginó algo diferente: llevar ese tipo de experiencias a un lugar que merecía tenerlas sin tener que desplazarse. Después de tres décadas viendo cómo esos encuentros nunca sucedían ahí, decidió dejar de esperar a que llegaran y provocarlos.

El corazón del Summit no fue un concepto abstracto. La pregunta que lo movió fue directa: cómo convertirse en el favorito de una industria en un mundo donde la atención se volvió un activo crucial. Desde su experiencia construyendo empresas, equipos y modelos de negocio, Paco entendió que la verdadera escalabilidad ocurre cuando un proyecto evoluciona al espacio digital. Primero te conocen, luego te reconocen y después te compran, resume él. Y aunque parezca simple, cambiar la forma en que un emprendedor se muestra exige habilidades que muchos no han desarrollado.

El evento se construyó sobre tres pilares que, según él, definen el juego actual: generar contenido digital que atraiga atención de manera orgánica, operar un modelo de negocio capaz de capitalizar esa atención y dominar la comunicación uno a muchos, una habilidad que permite vender ideas desde un escenario sin depender del contacto individual. Este enfoque, más que motivacional, buscaba ser práctico. En lugar de hablar de inspiración como un fin, el propósito fue mostrar cómo los referentes que ya lo lograron están jugando este nuevo mapa.

La pregunta que lo movió fue directa: cómo convertirse en el favorito de una industria en un mundo donde la atención se volvió un activo crucial. Cortesía

El sold out llegó antes de que se encendieran las primeras luces. Y más que un triunfo comercial, para Paco significó una confirmación emocional: años de estudio, preparación y paciencia habían valido la pena. Su experiencia como conferencista internacional le permitió acercarse al proyecto con un rigor distinto. Mientras subía a escenarios en macroeventos de Latinoamérica, observaba cómo se construían esas experiencias por dentro. Tomó notas mentales de todo: lo que funcionaba, lo que no, lo que elevaba la energía, lo que se perdía en la multitud. No buscó replicar aquello que había visto en otras ciudades, sino entender por qué funcionaba para adaptarlo a la identidad de Puebla.

El ambiente durante el Summit tuvo algo particular. Hubo una energía colectiva que nació de un mismo impulso: aprender, evolucionar, conectar. Para Paco, tener reunidos a referentes mexicanos de distintas áreas generó un efecto que difícilmente se logra en foros generalistas. La audiencia no estaba formada por curiosos, sino por empresarios, creadores, marcas personales, infoproductores, coaches, líderes de equipo y emprendedores con camino recorrido. Personas que ya tenían resultados, pero querían mejores herramientas para amplificarlos.

La selección de speakers fue un punto clave. Paco la compara con la alineación de un equipo que va al mundial: cada uno debía aportar algo único, pero también encajar en una visión conjunta. Pepe Sevilla llevó su maestría en storyselling, una herramienta poderosa para construir narrativas que venden sin presión. Julio Iero habló del uso de la inteligencia artificial para impulsar la viralidad y la generación de demanda. Max Clavel compartió su enfoque para convertir desconocidos en amigos, recordando que la conexión humana sigue siendo la base de cualquier crecimiento. A ellos se sumó el propio equipo de Paco con intervenciones sobre mentalidad, lanzamientos digitales y estrategias en redes. Y finalmente, Mara Pérez aportó su visión sobre liderazgo y equipos de alto rendimiento.

Pero quizá uno de los momentos más significativos fue la premiación final. Muchos asistentes eran alumnos de los programas de Paco, personas que comenzaron sin poder encender la cámara en una videollamada y que hoy suben a escenarios, dan charlas TEDx o dirigen proyectos con una nueva confianza. Verlos ser reconocidos frente a cientos de personas fue, para muchos, la verdadera prueba de que la transformación es posible cuando alguien te ofrece un puente claro hacia ella.

El Fearless Speakers Summit no quiere ser un evento que vive del brillo momentáneo de un fin de semana. Su propósito es más profundo: construir una plataforma anual que se convierta en un punto de encuentro para quienes quieren evolucionar su negocio, dominar el mundo digital y convertirse en referentes en sus nichos. Es también una apuesta por Puebla, un mensaje de que ahí también suceden cosas grandes. Y sobre todo, es un recordatorio poderoso de una de las ideas que más marcaron a Paco durante todo el proceso. Primero sueñas, luego te conviertes en la persona capaz de hacer realidad ese sueño.

Esa fue, quizá, la verdadera esencia del Summit. No solo lo que ocurrió en el escenario, sino lo que provocó en quienes estuvieron ahí.