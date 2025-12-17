Por el “Día del migrante”, Tamaulipas realiza jornada de apoyo a familias que se albergan en Matamoros

Albergues para migrantes, Matamoros, Tamaulipas Conmemora Gobierno de Tamaulipas el Día Internacional del Migrante en Matamoros

En el marco del Día Internacional del Migrante, el gobierno del estado de Tamaulipas organizó una convivencia en los albergues de migrantes que se encuentran en Matamoros, coordinada por el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, como parte de una política enfocada en brindar un trato digno y humano a las personas que se encuentran en contexto de migración, alineada con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante la jornada se llevaron a cabo actividades recreativas pensadas especialmente para las infancias, como piñatas, entrega de dulces y regalos, además de la distribución de alimentos, con la intención de generar un ambiente de cercanía y bienestar para las familias migrantes.

El director general del Instituto, Juan José Rodríguez Alvarado, explicó que este tipo de acciones buscan reconocer a las niñas, niños y adolescentes migrantes como sujetos de derechos, priorizando su bienestar emocional y el respeto a su integridad durante su estancia en la entidad.

También agradeció la colaboración de los albergues de Matamoros, cuya participación permitió llevar a cabo estas actividades, reiterando el compromiso del Gobierno del Estado de seguir brindando atención, protección y acompañamiento a la población migrante que transita, retorna o permanece en Tamaulipas.