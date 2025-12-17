Rocha Moya inaugura techumbre y barda en primaria Álvaro Obregón

Escuela primaria Álvaro Obregón en Sinaloa Rubén Rocha Moya inauguró la techumbre y la barda perimetral de la escuela primaria Álvaro Obregón

El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya inauguró la techumbre y la barda perimetral de la escuela primaria Álvaro Obregón que conto con una inversión superior a los 6.2 millones de pesos. La obra busca mejorar las condiciones en las que estudian y conviven más de 380 alumnos.

Durante el acto que se realizo en la escuela, el mandatario estuvo acompañado de los niños de la escuela, con quienes convivió fotografías y muestras de entusiasmo; ahí señaló que la nueva techumbre permitirá a la comunidad escolar realizar actividades recreativas, deportivas y culturales protegidos del sol y la lluvia, además de ofrecer mayor seguridad.

La obra forma parte de las acciones del gobierno estatal para fortalecer la infraestructura educativa y garantizar espacios dignos para el desarrollo físico y recreativo de las y los estudiantes, así como para el personal docente.

Rocha Moya destacó que la barda perimetral también representa un elemento clave para la seguridad de la escuela, al reducir riesgos y prevenir accidentes, especialmente en un plantel con alta presencia de niñas y niños.

A nombre de la comunidad educativa, la directora del plantel, Marcela de los Ríos, agradeció al gobernador por la construcción de la techumbre y la barda, así como por las distintas obras que se han realizado en beneficio de la escuela y su alumnado.

Al finalizar el evento, personal del DIF estatal, junto con su presidenta, entregaron juguetes a todas las niñas y niños de la institución, como parte de las actividades decembrinas.