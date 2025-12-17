Sedif fortalece apoyo alimentario y obras comunitarias en todo Puebla

Entrega de alimentos en Puebla Sedif llevó despensas, desayunos escolares y mejoras a la infraestructura social a los 217 municipios

Durante el primer año de gestión, el gobernador, Alejandro Armenta, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) repartió apoyos alimentarios, equipamiento de inmuebles y obras comunitarias en los 217 municipios de Puebla, con el objetivo de atender a la población que más lo necesita.

A través de las 27 microrregiones del estado, el Sedif distribuyó despensas, desayunos escolares y recursos para fortalecer espacios comunitarios, como parte de una estrategia enfocada en mejorar las condiciones de vida de miles de familias en situación de vulnerabilidad.

El titular de la Dirección de Delegaciones del organismo, Rigoberto Ortiz Osorio, explicó que una de las principales instrucciones de la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, es llegar directamente a los grupos más vulnerables para impulsar familias más fuertes y con mayores oportunidades.

Detalló que los apoyos se enfocaron en el equipamiento y reequipamiento de inmuebles como desayunadores, centros de capacitación y desarrollo, estancias de día y centros de rehabilitación integral, además de la entrega de despensas y desayunos escolares en sus modalidades fría y caliente.

En materia de alimentación, se brindó apoyo a 17 mil 721 niñas, niños y adolescentes, mientras que los programas de Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días y de Atención a Grupos Vulnerables permitieron la entrega de más de un millón 130 mil despensas, beneficiando a más de 703 mil personas en todo el estado.

Además, durante este periodo se realizaron más de 680 obras comunitarias en los 217 municipios, con una inversión global de 64 millones 965 mil 799 pesos, acciones que buscan mejorar directamente el entorno y la calidad de vida de las comunidades.