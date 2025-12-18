Con el pago de la deuda a Conade, Puebla cierra el año con impulso histórico en el deporte

Año histórico par el deporte en Puebla |imagen de archivo| El pago de adeudos con la CONADE permitió a Puebla organizar eventos deportivos nacionales e internacionales durante 2025, además de fortalecer apoyos e incentivos para atletas y juventudes

El Estado de Puebla cerró el 2025 como un año clave para el deporte, luego de que se saldara una deuda que se viene arrastrando de administraciones anteriores, superior a los 27 millones de pesos con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), abrió la puerta para volver a albergar competencias de alto nivel en el estado.

Gracias a esta regularización, la Secretaría de Deporte y Juventud participó en la organización de eventos nacionales e internacionales, entre ellos los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, la Olimpiada Nacional, el Final Four de Voleibol de Sala avalado por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, el Mundial de Voleibol de Playa sub-21, así como campeonatos nacionales de fútbol en las categorías sub-9 y sub-11.

Durante este periodo también se reforzaron los incentivos económicos para atletas que obtuvieron medallas en competencias como la Olimpiada y Paralimpiada Nacional, los Juegos Nacionales Populares y el Encuentro Indígena y Autóctono, entre otros certámenes.

La titular de la Secretaría de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, agradeció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, al señalar que el apoyo al deporte y a las juventudes ha sido constante y quedó reflejado en el Primer Informe de Labores del mandatario.

La deportista y funcionaria destacó que el trabajo de la dependencia se ha enfocado en fortalecer proyectos, trazar nuevas metas y ampliar el impacto de las acciones gubernamentales y consolidar una estrategia a largo plazo en beneficio de las y los deportistas poblanos.

Para el 2026 se prevé un año con más eventos de alcance nacional e internacional, mayor impulso al deporte comunitario, apoyo permanente a las juventudes y el desarrollo de obra comunitaria desde cada área de la Secretaría, bajo una visión enfocada en el bienestar de la población.