Rocha Moya y DIF Sinaloa llevan la Gran Posada 2025 a familias de Ahome

Gobernador Rubén Rocha Moya y el DIF Sinaloa Miles de familias de comunidades rurales de Ahome celebraron la Gran Posada 2025 organizada por el gobierno

El municipio de Ahome disfruto de la Gran Posada 2025 encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya y la presidenta del DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, evento que reunió a miles de familias de la sindicatura de Higueras de Zaragoza en la Bolsa de Tosalibampo 2.

Durante la celebración, el mandatario estatal recordó que esta posada se realiza cada año como parte de las actividades decembrinas para llevar alegría a niños en distintas comunidades del estado. En esta ocasión, el DIF Sinaloa llevó tres mil bicicletas, las cuales comenzaron a entregarse durante el evento, con el compromiso de que ningún menor se quedará sin la suya.

Rocha Moya destacó que previo a esta posada, el DIF estatal recorrió todo Sinaloa con la Caravana Navideña, visitando municipios desde Choix hasta Escuinapa, donde se repartieron juguetes y dulces comunidad por comunidad, como parte del trabajo social que se mantiene durante todo el año.

En su mensaje, el gobernador también reiteró compromisos en la zona, entre ellos el arranque de la construcción de la carretera que conectará la Bolsa de Tosalibampo 2 con El Ranchito, obra que permitirá cerrar el circuito carretero hasta El Jitzámuri y cuya licitación se lanzará en enero.

Otro de los temas fue la rehabilitación del drenaje sanitario en las Bolsas 1 y 2. Informó que actualmente ya trabajan camiones Vactor para el desazolve de la red, mientras que la rehabilitación total y ampliación del sistema iniciará el próximo año con recursos del presupuesto 2026. La obra requerirá una inversión de cinco millones de pesos, que será cubierta en su totalidad por el Gobierno del Estado.

Eneyda Rocha Ruiz agradeció la presencia de niños, adultos y les deseó una feliz Navidad, destacando que estas actividades buscan fortalecer la convivencia y apoyar a quienes más lo necesitan, lo que fue recibido con aplausos por los asistentes.

El alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, reconoció el trabajo del gobernador y de la presidenta del DIF estatal, agradeciendo la organización de una posada que reunió a familias de comunidades como Tosalibampo 1 y 2, Tabelojeca, Nuevo San Miguel, Guacaporito, La Despensa, El Guayabo, San Pablo, Vallejo y El Jitzámuri.

Además de la celebración, el DIF Sinaloa entregó despensas, colchonetas, cobijas y catres a familias en situación vulnerable de todas estas comunidades, como parte de los apoyos sociales que se reforzaron durante esta temporada decembrina.

Al evento asistieron también autoridades estatales y municipales, entre ellas la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel; la diputada federal Ana Ayala, y el síndico de Higueras de Zaragoza, Luis Alejandro Elizalde.