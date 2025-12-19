Caso Carlos Manzo: abogado de los escoltas niega versiones de la Fiscalía

Caso Carlos Manzo El abogado de los escoltas detenidos aseguró que el peritaje independiente contradice lo dicho por la Fiscalía de Michoacán y negó que haya existido una ejecución extrajudicial

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, volvió al centro de la discusión pública luego de que la defensa de los escoltas detenidos presentara una versión distinta a la expuesta por la Fiscalía de Michoacán; de acuerdo con el abogado de los agentes, los peritajes no respaldan la hipótesis de una ejecución en el lugar de los hechos.

Versión oficial sobre los disparos en la plaza pública contra Carlos Manzo

Según la Fiscalía estatal, durante el ataque ocurrido en una plaza pública se registraron siete disparos. Seis de ellos habrían sido realizados por el agresor y uno más por uno de los escoltas, quien presuntamente tomó el arma del atacante y lo ejecutó en el sitio.

Esta versión llevó a la autoridad a sostener que existió una posible ejecución extrajudicial, así como cero intervención por parte del equipo de seguridad del alcalde, argumentos que derivaron en la detención de los escoltas.

Peritaje independiente del caso Carlos Manzo contradice a la Fiscalía

La defensa legal de los escoltas rechazó esa narrativa. El abogado Gustavo Carrión explicó que, si bien se contabilizaron siete disparos, estos no provinieron de una sola arma.

De acuerdo con el peritaje presentado por los abogados defensores, las balas atribuidas al agresor eran de color plateado y contaban con la leyenda “lugermon”, mientras que los proyectiles correspondientes al escolta eran dorados y marcados con la leyenda “águila”, lo que indicaría el uso de armas distintas.

Rechazo a una ejecución extrajudicial

Para la defensa, esta diferencia en los casquillos desmonta la acusación de que el agresor haya sido ejecutado tras ser desarmado. El abogado sostuvo que no se utilizó el arma del atacante para disparar posteriormente, como afirma la Fiscalía.

Aseguró que la actuación de los escoltas se limitó al cumplimiento de su deber y a la neutralización del riesgo, una acción que, según su postura, no constituye un delito ni puede considerarse un homicidio doloso.

Los escoltas sufrieron lesiones tras intentar proteger al alcalde

El abogado también negó que los escoltas hayan sido omisos durante el ataque. Señaló que, al intentar proteger al alcalde Carlos Manzo, una de las agentes resultó herida de bala en un brazo, lo que evidenciaría que sí hubo una reacción inmediata ante la agresión.

Este dato, según la defensa, refuerza la versión de que los escoltas actuaron bajo una situación de riesgo real y no con la intención de ejecutar a nadie.

Exigen transparencia a la Fiscalía de Michoacán

Como parte de su postura pública, la defensa lanzó un mensaje directo al fiscal general del estado de Michoacán para que se hagan públicas las imágenes y los indicios recabados en la escena del crimen.

El abogado pidió que se muestren los elementos balísticos para que la sociedad pueda constatar si realmente existen coincidencias que respalden la versión oficial, en un caso que sigue generando dudas y mantiene abiertas distintas líneas de interpretación sobre lo ocurrido el día del asesinato del alcalde de Uruapan.