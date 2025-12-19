Iniciativa de género en Hidalgo requiere análisis constitucional: Julio Menchaca

Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, hizo un llamado al Congreso del Estado de Hidalgo para que revise a fondo la constitucionalidad de la iniciativa que plantea la alternancia de género en la gubernatura, antes de que avance de manera definitiva en el proceso legislativo.

El exhorto del mandatario se da en sintonía con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha planteado la necesidad de garantizar una igualdad real y sustantiva, pero cuidando que las reformas se ajusten plenamente al marco constitucional.

Menchaca reconoció la buena voluntad de las diputadas que impulsaron la propuesta y dejó claro que coincide con todo lo que implique paridad, igualdad y piso parejo en materia de género. Sin embargo, subrayó la importancia de que el Congreso realice un análisis profundo para evitar posibles acciones de inconstitucionalidad.

El gobernador explicó que, aunque la iniciativa ya fue aprobada en comisiones, su sugerencia es que se revise de manera cuidadosa, pues el objetivo es evitar que una eventual reforma termine impugnada en tribunales.

“Se trata de evitar eso, que una decisión que tome el Congreso (…) no esté luego litigándose en los tribunales, alargando los plazos y generando expectativas”, afirmó.

Menchaca detalló que en Hidalgo confluyen dos elementos distintos en la propuesta. Por un lado, la modificación del periodo de la gubernatura de dos a cinco años para que coincida con una elección federal, y por otro, la cuestión de género.

El mandatario también recordó su experiencia legislativa tanto en el ámbito local como en el Senado de la República, donde incluso iniciativas bien intencionadas requerían ajustes para alinearse con la Constitución General.

“Había unas buenas iniciativas, pero tenían sus ajustes en cuanto a lo que marca la Constitución General de la República. Es una responsabilidad del Congreso del Estado, van a tomar la mejor decisión”, sostuvo.

Menchaca reiteró su respaldo a la paridad y a los derechos de las mujeres; aseguró que siempre coincidirá con todo lo que implique paridad, igualdad y piso parejo para el género.

“Me tocó como senador hacer las modificaciones a la ley que tuvieron repercusión en las gubernaturas”, dijo.

Finalmente, el gobernador insistió en que su postura es de respeto absoluto a la división de poderes y que la decisión final corresponde al Congreso local, aunque reiteró que la propuesta no busca abrir o cerrar pasos, sino generar mejores condiciones de igualdad.