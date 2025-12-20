Atienden incendio en el basurón municipal de Culiacán y entregan apoyos a familias

Basurón Municipal de Culiacán Autoridades estatales y municipales activaron un operativo conjunto para controlar el incendio en el basurero, mientras se entregaron apoyos alimentarios a las familias que trabajan en el sitio

El Gobierno de Sinaloa activó una respuesta inmediata para atender el incendio registrado este día en el Basurón Municipal de Culiacán, tras una instrucción directa del gobernador Rubén Rocha Moya.

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), Omar López Campos, coordinó las acciones junto con Protección Civil estatal, a cargo de Roy Navarrete Cuevas, así como con Protección Civil de Culiacán y los distintos cuerpos de emergencia que se encuentran en la zona.

Desde el inicio del incidente se mantiene presencia operativa permanente y labores de monitoreo, con el objetivo de evitar que el fuego se propague, reducir riesgos para la población y evaluar posibles afectaciones al medio ambiente, además de garantizar condiciones de seguridad para las familias que laboran en el lugar y las zonas cercanas.

Como parte de la atención a la contingencia, personal de SEBIDES realizó la entrega de apoyos alimentarios a 250 familias que trabajan en el basurón municipal. Cada una recibió dos despensas, en una entrega encabezada por la directora de Atención Social de la dependencia, Elga Josefina Pérez Félix.

Las autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte del compromiso de atender de manera oportuna las emergencias, proteger el entorno y brindar respaldo solidario a las familias sinaloenses, manteniendo el bienestar social y el desarrollo sustentable como prioridades.