Coahuila se consolida como nuevo destino turístico tras impulsar eventos en toda la región

Eventos turísticos en Coahuila Festivales, ferias y eventos deportivos impulsados por el gobierno estatal reunieron a miles de visitantes, fortalecieron la economía regional y consolidaron nuevos destinos turísticos

Durante el 2025, Coahuila fortaleció su oferta turística con la realización de eventos emblemáticos en distintas regiones del estado, como parte de la estrategia del gobernador Manolo Jiménez Salinas para diversificar el turismo y llevar desarrollo a todas las zonas y no solo a los destinos tradicionales.

Eventos realizados en Coahuila

Uno de los eventos más destacados fue la Bendición de Cascos, en Parras, que colocó a este Pueblo Mágico como uno de los principales destinos biker del país, el evento reunió a más de 10 mil asistentes y dejó una derrama económica superior a los 15 millones de pesos, impulsando el turismo carretero.

En Saltillo, el AGROFEST “Tierra de Contrastes” reunió a más de 25 mil personas y se convirtió en un lugar para mostrar y vender la producción local, con especial énfasis en el Pabellón de Vinos de Coahuila y el espacio dedicado a los Pueblos Mágicos, lo que fortaleció la identidad turística del estado.

La Región Carbonífera también tuvo una fuerte presencia con el Festival de la Carne Asada Sabinas 2025, que atrajo a más de cinco mil asistentes y generó una derrama económica de 35 millones de pesos, consolidándose como una de las celebraciones gastronómicas más importantes del norte del país.

En Acuña, después de más de diez años sin realizarse, regresó el evento Running Las Vacas, que reunió a más de 20 mil visitantes, en su mayoría provenientes del sur de Texas, este evento dejó una derrama cercana a los 35 millones de pesos y reforzó la vocación turística fronteriza del municipio.

La Feria de San Buenaventura celebró su edición número 80 y superó las expectativas al recibir a cerca de 60 mil visitantes, alcanzar ocupación hotelera total en el municipio y del 70 por ciento en la Región Centro–Desierto, además de generar una derrama económica de 35 millones de pesos.

Otro evento relevante fue la Coahuila 1000, considerado el rally más seguro de México, que contó con la participación de 120 pilotos en competencia y 350 más en la ruta turística. El evento reunió a siete mil espectadores y dejó una derrama económica de 50 millones de pesos, recorriendo 11 municipios de tres regiones del estado.

La tradición también tuvo un papel central con la Gran Cabalgata de Sabinas, que reunió a más de ocho mil cabalgantes y cerca de 60 mil espectadores, generando una derrama superior a los 30 millones de pesos. Este evento, junto con la Feriexpo, permitió alcanzar una ocupación hotelera del 100 por ciento en la Región Carbonífera.

En la capital del estado, el Festival Rodeo Saltillo se consolidó como uno de los eventos más representativos de Coahuila, al reunir a más de 80 mil asistentes, generar una derrama económica superior a los 50 millones de pesos y registrar una ocupación hotelera del 95 por ciento. Además, se posicionó como uno de los mejores rodeos de México, con actividades culturales, gastronómicas, ganaderas y una amplia cartelera musical.

De manera complementaria, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, respaldó la realización de ferias en municipios como Saltillo, Sabinas, San Buenaventura, Monclova, San Juan de Sabinas, Candela y Torreón, así como diversos eventos deportivos y de aventura que fortalecieron la actividad turística en todo Coahuila.