Tren Interoceánico choca con un tráiler en Chiapas: los pasajeros y tripulación salieron ilesos

Choque Tren interoceánico Un tráiler intentó ganarle el paso al Tren Interoceánico en Pichucalco, Chiapas, lo que provocó un fuerte choque y daños materiales; los 148 pasajeros y la tripulación resultaron ilesos

Un accidente se registró este sábado cuando un tráiler se atravesó en un cruce ferroviario y fue impactado por el Tren Interoceánico en la comunidad de Cardona, en el municipio de Pichucalco, Chiapas.

De acuerdo con los reportes oficiales, la unidad de carga intentó cruzar las vías antes del paso del tren de pasajeros que cubría la ruta Coatzacoalcos–Pakal Ná, lo que derivó en una colisión que dejó severos daños en la parte frontal de la locomotora y en el tráiler, que transportaba material asfáltico.

En el tren viajaban 148 pasajeros, además de la tripulación, quienes no presentaron lesiones, por lo que las autoridades confirmaron que no hubo víctimas mortales y que el incidente se limitó a pérdidas materiales.

Tras el impacto, las operaciones ferroviarias fueron suspendidas de manera temporal para realizar las revisiones correspondientes y garantizar la seguridad en la zona; además se activó el plan de contingencia, que incluyó el envío de otro tren y autobuses para trasladar a los pasajeros a sus destinos.

Elementos de seguridad municipal, Protección Civil y personal ferroviario acudieron al lugar para acordonar el área, brindar atención al conductor del tráiler, quien fue trasladado a un centro médico para su valoración y coordinar el retiro de las unidades con apoyo de maquinaria pesada.

Las autoridades informaron que el servicio ferroviario se restablecerá una vez que concluyan las labores de retiro y se verifique que la infraestructura se encuentra en condiciones seguras para su operación.