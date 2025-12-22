Aterriza el primer vuelo de la nueva ruta Querétaro-Madrid: se abre una nueva puerta con Europa

Primer vuelo de la ruta Querétaro-Madrid El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro recibió el primer vuelo directo desde España

El estado de Querétaro dio una paso calve en su proyecto internacional con la llegada del primer vuelo directo Madrid–Querétaro, operado por la aerolínea Iberojet, lo que marca el arranque de una nueva ruta aérea que conecta al estado de forma directa con Europa.

La ceremonia se llevó a cabo en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, donde el gobernador Mauricio Kuri González, acompañado del embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, encabezó el recibimiento del vuelo inaugural procedente de la capital española.

Durante el acto, el mandatario estatal destacó que esta nueva conexión aérea fortalece la relación entre Querétaro y España, país que actualmente es el segundo socio comercial de la entidad y refuerza el posicionamiento del estado como un destino con visión global.

Kuri González subrayó que el vuelo no solo beneficia a Querétaro, sino que convierte al aeropuerto queretano en una puerta de entrada internacional para la región del Bajío, facilitando la conexión de distintos estados del centro del país con el mercado europeo.

El gobernador agradeció la participación de la aerolínea Iberojet y la presencia del embajador español, al tiempo que resaltó los lazos que unen a Querétaro y España, como el idioma, la gastronomía y las tradiciones compartidas.

En su mensaje, también reconoció al exgobernador Ignacio Loyola Vera como uno de los impulsores del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, proyecto que calificó como un punto de quiebre para el desarrollo logístico y económico del estado.

Por su parte, el embajador Juan Duarte Cuadrado señaló que Querétaro se ha convertido en un actor relevante a nivel internacional, especialmente en un contexto en el que México será sede del Mundial de Futbol junto con Estados Unidos y Canadá y de cara a la participación del país en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, donde México será país socio.

A su vez, el director comercial de Iberojet, Mario Domínguez Vázquez, explicó que el inicio de esta ruta es resultado de varios meses de trabajo conjunto, con negociaciones que comenzaron desde principios de este año entre la aerolínea y el Gobierno del Estado.