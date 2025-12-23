Activan Operativo de Emergencia en La Palma, Veracruz

Inundaciones Veracruz

Como consecuencia de las intensas lluvias que tuvieron lugar desde la noche del domingo 21 de diciembre, hasta las primeras horas del lunes 22, la región de Los Tuxtlas, en especifico en la comunidad de La Palma, la cual se encuentra en el municipio de Catemaco, Veracruz, esta pasando por diversas inundaciones.

Las autoridades han informado que en esta localidad los trabajos de atención y apoyo se mantienen gracias a el uso de maquinaria pesada y camiones de volteo. De igual manera, se dio a conocer que los labores forman parte de un operativo cuyo objetivo es liberar y rehabilitar los accesos a la comunidad. Dicho trabajo se realiza en coordinación con Protección Civil Estatal y el Ejército Mexicano.

Para atender a las familias que sufrieron alguna afectación, tendrá lugar un censo.

De acuerdo con datos que difundió la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil, se estima que al ascenso de masas de aire cálido y húmedo sobre el suroeste del Golfo de México, continúe formándose. Esto puede provocar que las tormentas se sigan dando durante los siguientes días y que las acompañen granizo, vientos de ráfagas y descargas eléctricos.