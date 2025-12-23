Durante la semana de Navidad cruceristas avivan la actividad turística en Mazatlán

Turismo en Mazatlán

Mazatlán recibirá a más de 18 mil visitantes internacionales durante la semana de Navidad, quienes llegaran a bordo de cinco cruceros turísticos.

Mireya Sosa Osuna, la secretaria de Turismo de Sinaloa, comentó que la presencia de los cruceristas favorece de forma importante la actividad turística, ya que beneficia a la economía local del puerto y a sus comunidades.

“Los días 23, 24 y 25 de diciembre tenemos cruceros en Mazatlán y para la próxima semana llegarán cuatro más, cerrando con broche de oro con un triple arribo el 31 de diciembre”, enfatizó Sosa Osuna.

El día martes 23 de diciembre, arribó a las 8:30 horas el primer crucero, “Royal Princess”, el cual provenía de Los Cabos, con 4,007 pasajeros y 1,316 tripulantes.

En el caso de mañana, miércoles 24, se tiene programado un doble arribo con las embarcaciones “Norwegian Jade” y “Carnival Panorama”. Por último durante el día de Navidad visitarán el puerto los cruceros “Norwegian Bliss” y “Navigator Of The Seas”.

A lo largo de su estadía, los turistas suelen aprovechar su tiempo en el puerto para visitar los atractivos más emblemáticos de la ciudad. Y para pasear por la Zona Dorada, el Malecón y comunidades como El Quelite, La Noria y Copala. En estos lugares además se puede aprender acerca de su historia, las tradiciones y probar su exquisita gastronomía.

A la fecha, la derrama económica generada por los cruceristas ha sido superior a los 616 millones de pesos.