Hombre que intentó escapar de la policía en Juárez muere electrocutado tras subir a un poste

Un intento de escape terminó en tragedia para un hombre que, al ser perseguido por elementos policiales, decidió subir a un poste de energía eléctrica, lo que provocó una fuerte descarga que le costó la vida, informó la autoridad municipal este miércoles. El hecho ocurrió durante una intervención de la policía en un sector urbano de la ciudad fronteriza, cuando se reportó la presencia de un hombre en actitud sospechosa.

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos se registraron en horas de la tarde del día martes, cuando agentes de la Policía Municipal detectaron al sujeto, quien aparentemente intentó eludir a las autoridades al percatarse de su aproximación. En su intento por escapar, el hombre decidió trepar un poste de energía ubicado en la vía pública; sin embargo, al estar en la parte superior entró en contacto con cables de alta tensión.

El contacto con la corriente eléctrica provocó una descarga inmediata que dejó al hombre sin vida en el sitio. Paramédicos que acudieron tras recibir el aviso confirmaron que la persona había fallecido debido a la electrocución antes de que pudiera ser trasladada a un hospital.

La identidad del hombre no fue revelada de manera inmediata por las autoridades, aunque se informó que se encontraban realizando las diligencias correspondientes para identificarlo plenamente y notificar a sus familiares. Tampoco se precisó si el individuo tenía antecedentes penales o si había sido señalado por algún delito en días previos.

Equipos de emergencias y elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudieron al lugar para controlar la zona y evitar riesgos adicionales, ya que el cableado de alta tensión podía representar un peligro tanto para los transeúntes como para los mismos elementos policiales y rescatistas.

Las autoridades indicaron que la calle permaneció parcialmente cerrada mientras se realizaban las investigaciones y los trabajos de atención en el sitio, los cuales incluyeron asegurar la zona para evitar más accidentes y la coordinación entre cuerpos de emergencia.

El hecho generó movilización de unidades policiales, de emergencia y de servicios periciales, quienes se encargaron de levantar evidencia y hacer las primeras averiguaciones. Una vez que el área fue resguardada, se procedió al retiro del cuerpo para los trámites forenses correspondientes y continuar con el proceso legal que marca la ley en estos casos.

Este incidente se suma a un panorama en el que autoridades han reforzado las acciones para atender situaciones de riesgo en espacios urbanos, incluidos casos donde personas en crisis o con comportamientos erráticos intentan evadir la acción policial, lo que puede derivar en consecuencias fatales.

La Policía Municipal, por medio de su vocería, lamentó el fatal desenlace y reiteró la importancia de no poner en riesgo la vida propia ni la de terceros en situaciones de persecución o confrontación, recordando que la cooperación con las autoridades y la calma pueden evitar tragedias.

Finalmente, las diligencias continuaron bajo la supervisión de la Fiscalía General del Estado, que deberá determinar los hechos con precisión, asentarlos en la carpeta de investigación correspondiente y dar seguimiento al caso conforme a derecho.