“No están solos”: Puebla reúne a miles de personas y familias para la Cena Navideña

Cena Navideña en Puebla Organizada por el Gobierno del Estado, en un encuentro encabezado por el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, quien reiteró el respaldo de la administración estatal y el mensaje de cercanía con la gente

Más de Tres mil familias poblanas se dieron cita en el Centro Expositor para participar en la Cena Navideña organizada por el Gobierno del Estado, un evento que se desarrolló en un ambiente de unión, esperanza y espíritu decembrino, como parte del Festival Navideño “Por Amor a Puebla”.

En representación del gobernador Alejandro Armenta, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, encabezó la velada y dirigió un mensaje directo a los asistentes, al asegurar que no están solos y que cuentan con amigos, familia y un gobierno cercano que los escucha y los apoya.

Señaló que durante toda la administración habrá un compromiso permanente con las y los poblanos, destacando que lo más importante en estas fechas es la familia, el amor y mantenerse unidos.

Acompañado por integrantes de la administración estatal, García Parra recorrió el lugar, convivió con las familias y compartió buenos deseos, subrayando el valor de la fraternidad y la convivencia en estas fechas especiales.

La cena se realizó por segundo año consecutivo y se convirtió en un espacio de encuentro para quienes decidieron no pasar la Nochebuena en casa.

La velada transcurrió en un ambiente familiar y de tranquilidad, donde las personas asistentes disfrutaron de música en vivo, baile y la entrega de regalos, lo que permitió que muchas familias vivieran una Navidad diferente.

Experiencia de las personas que asistieron la Cena Navideña en Puebla

Entre las historias que se compartieron estuvo la de Severiana Flores y Rosa Rosas, quienes llegaron solas a la cena, se conocieron en el lugar y decidieron compartir la mesa. Ambas comentaron que sus hijos pasaron la Nochebuena con sus familias políticas, por lo que optaron por acudir al evento para no quedarse solas en casa.

Luis Vivanco, quien viajó desde el municipio de Acajete, agradeció la iniciativa del gobernador Alejandro Armenta y reconoció el esfuerzo para brindar un momento de alegría. Señaló que muchas familias no siempre tienen los recursos para una cena navideña, por lo que consideró importante este tipo de apoyos.

Desde la colonia Balcones del Sur acudió la familia Abrajam Méndez, que primero disfrutó de las actividades del Festival Navideño y después ingresó al Centro Expositor para compartir la cena. Comentaron que fue un gran detalle por parte del mandatario estatal y una experiencia distinta para celebrar la Navidad.

La familia Franco también estuvo presente por segundo año consecutivo en esta cena organizada por el Gobierno de Puebla. Verónica Aguilar agradeció que se tome en cuenta a quienes no tienen un lugar donde pasar la Navidad e invitó a más familias a sumarse a la cena programada para el próximo 31 de diciembre.