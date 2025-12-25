Saldo blanco durante los operativos de Nochebuena en Tampico

Autoridades municipales, estatales y federales Las celebraciones de Nochebuena y Navidad en Tamaulipas transcurrieron sin hechos graves en Tampico gracias a un operativo preventivo y coordinado (Imagen de Archivo)

El municipio de Tampico en el Estado de Tamaulipas, cerró las celebraciones decembrinas con saldo blanco durante Nochebuena y Navidad, luego de un despliegue preventivo que permitió atender de forma oportuna cualquier situación sin que se registraran hechos de alto riesgo.

El balance corresponde al operativo Navidad Segura, Tampico te cuida, encabezado por la Dirección de Protección Civil municipal.

La estrategia fue coordinada por José Antonio Marín Flores, titular de Protección Civil, como parte de un trabajo interinstitucional activado por instrucciones de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya.

En las labores participaron Tránsito y Vialidad, Cruz Roja Mexicana, Guardia Estatal, Protección Civil y Bomberos, además del respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, con vigilancia constante y recorridos preventivos.

Durante la noche del 24 y la mañana del 25 de diciembre, la atención a reportes fue inmediata. Protección Civil y Bomberos atendieron dos situaciones específicas: un enjambre de abejas que no dejó personas lesionadas y la mordedura de un perro a un menor, cuyas heridas fueron leves.

En materia vial, Tránsito y Vialidad reportó tres accidentes, entre ellos un choque de tres vehículos con dos personas lesionadas y algunas volcaduras, sin conductores en estado de ebriedad ni personas fallecidas.

La Guardia Estatal informó que no hubo detenidos, robos ni personas puestas a disposición, mientras que la Cruz Roja señaló que no se presentaron servicios relevantes durante la jornada. Por su parte, elementos de SEDENA y Marina reforzaron los rondines preventivos, principalmente en la zona centro y durante los patrullajes nocturnos.

Estas acciones se realizaron en coordinación con el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, como parte de la estrategia de seguridad y prevención durante las fechas decembrinas.