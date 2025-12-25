Tragedia en Nochebuena: volcadura de autobús deja 10 muertos en carretera de Veracruz

Accidente de Autobús en Zontecomatlán, Veracruz El saldo fue de 10 personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, y más de 20 lesionadas.

La Nochebuena terminó en tragedia en el norte de Veracruz, luego de que un autobús de pasajeros de la línea Conexión se volcó y cayó a un barranco en el municipio de Zontecomatlán.

El accidente ocurrió la tarde-noche del miércoles 24 de diciembre, cuando la unidad, identificada con el número 17 mil, circulaba por un tramo complicado de la carretera y terminó desbarrancándose hasta quedar cerca de un río.

El autobús había salido de la Ciudad de México con destino a Chicontepec y el accidente ocurrió a la altura de la comunidad de Rancho Nuevo, una zona que ha sido severamente afectada por las lluvias registradas en octubre pasado.

Al día siguiente, el Ayuntamiento de Zontecomatlán, la Secretaría de Protección Civil estatal y la Fiscalía General del Estado de Veracruz, confirmó el fallecimiento de 10 personas, nueve adultas y un menor de edad; además, 32 pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a hospitales de Chicontepec y Huayacocotla, donde permanecen bajo atención médica.

De acuerdo con las autoridades municipales, desde los primeros minutos se activó un operativo coordinado con los gobiernos de Veracruz e Hidalgo, así como con cuerpos de emergencia, Protección Civil y voluntarios del propio municipio y de comunidades vecinas.

Las personas lesionadas son originarias de distintas localidades y municipios de la región, entre ellos Zontecomatlán, Tenantitla, Benito Juárez, Cruztitlán, Ixhuatlán de Madero, Primo Verdad, Tenexaco, Hueycoatitla y El Puente.

De acuerdo con medios locales, los pasajeros y cuerpos de auxilio señalan que el autobús avanzaba por una zona de difícil acceso cuando el conductor perdió el control y la unidad se salió del camino, volcó y cayó varios metros hacia el barranco.

Tras el impacto, varios pasajeros quedaron atrapados, mientras que otros terminaron en el río. En redes sociales circularon imágenes del autobús completamente volcado, así como del rescate y de maletas y pertenencias regadas en el lugar.

Tras la tragedia, organizaciones civiles y medios comunitarios como La Voz Campesina Radio Huaya 105.5 expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y exigieron justicia, mayor seguridad vial y acciones inmediatas, demandaron una revisión estricta del servicio de transporte de pasajeros y una regulación más severa a empresas como Estrella Blanca, señaladas por operar en condiciones inseguras.

También exigieron la rehabilitación integral de la carretera Huayacocotla–Zontecomatlán, la cual sufrió derrumbes importantes tras las lluvias de octubre, incluidos tramos de hasta un kilómetro, daños en puentes y afectaciones que, aseguran habitantes y usuarios, solo han sido atendidas de manera parcial.

Usuarios de la vía han señalado que actualmente solo hay un carril habilitado, con falta de señalización, curvas peligrosas sin advertencias y zonas inestables, lo que representa un riesgo constante para automovilistas y transporte de pasajeros. Incluso recordaron que el deterioro de la carretera ya existía antes de las lluvias y se agravó con el paso del tiempo.