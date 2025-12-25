Vecinos mantienen bloqueo carretero en Izúcar de Matamoros, Puebla

https://x.com/JCarlos_Valerio/status/2004245646870827269?s=20

Vecinos de la localidad de Agua Dulce mantienen un bloqueo carretero a la altura del Crucero Cuatro Caminos, uno de los puntos de mayor afluencia vehicular del municipio de Izúcar de Matamoros, lo que ha generado afectaciones a la circulación en la región.

Desde las primeras horas del día, habitantes de la comunidad se concentraron sobre la vialidad para impedir el paso de vehículos, como medida de protesta ante diversas inconformidades que, hasta el momento, no han sido detalladas oficialmente por las autoridades municipales. El cierre ha provocado filas de automóviles y retrasos significativos para quienes transitan por la zona con destino a comunidades cercanas y municipios colindantes.

Automovilistas y transportistas se han visto obligados a buscar rutas alternas, ya que el crucero conecta caminos estratégicos para el traslado de mercancías, servicios y transporte público. Autoridades locales recomendaron evitar el área y tomar precauciones para reducir riesgos y contratiempos.

Elementos de seguridad y personal de tránsito acudieron al lugar para monitorear la situación y mantener el orden, sin que hasta el momento se reporten incidentes violentos. Asimismo, se mantiene un diálogo preliminar con representantes de los manifestantes con el objetivo de liberar la vialidad y atender sus demandas por la vía institucional.

El bloqueo ha generado preocupación entre comerciantes y habitantes de comunidades cercanas, quienes señalaron que el cierre prolongado podría impactar actividades económicas y servicios básicos. No obstante, los vecinos de Agua Dulce reiteraron que la protesta continuará hasta recibir una respuesta concreta por parte de las autoridades competentes.

Hasta el cierre de esta edición, el paso vehicular permanece interrumpido de manera total en el Crucero Cuatro Caminos. Las autoridades municipales no han informado un horario estimado para la reapertura de la vialidad, por lo que se mantiene la recomendación de evitar la zona y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

El Gobierno local informó que continuará dando seguimiento a la manifestación para garantizar la seguridad de la población y buscar una solución pacífica al conflicto.