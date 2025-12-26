Congresos y convenciones celebrados en Sinaloa dejan más de 3 mil 400 millones de pesos durante 2025

Industria de reuniones deja más de 3 mil 400 millones de pesos en Sinaloa durante 2025

Las reuniones que se realizaron en Sinaloa durante el 2025, colocó al estado como uno de los principales motores económicos del turismo, luego de que se realizaran 191 eventos entre congresos y convenciones, los cuales atrajeron a más de 322 mil asistentes y dejaron una derrama estimada de 3 mil 456 millones de pesos en la entidad.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, informó que Mazatlán concentró la mayor parte de esta actividad, al albergar 162 de los eventos realizados durante el año, con una asistencia superior a las 279 mil personas, lo que confirmó al puerto como el principal destino para este tipo de encuentros.

La funcionaria detalló que hacia el cierre del año continuaron llegando convenciones importantes, entre ellas los grupos de Testigos de Jehová, que utilizaron el Centro de Convenciones de Mazatlán. Este encuentro se desarrolló en dos etapas, los días 20 y 21 de diciembre, así como el 27 y 28 del mismo mes, con una participación total de más de 9 mil asistentes.

Sosa Osuna adelantó que para los primeros meses de 2026 se espera mantener la misma dinámica, con el objetivo de que los congresos y convenciones sigan proyectando a Sinaloa a nivel internacional y fortalezcan su posicionamiento como destino turístico.

Agregó que el estado continuará impulsándose a través de la industria de reuniones, junto con una fuerte promoción internacional de Mazatlán, apoyada en la operación de ocho rutas aéreas desde Canadá y cinco desde Estados Unidos. A esto se suma el turismo nacional, el carretero y la llegada constante de cruceros al puerto.

Con estos resultados, la industria de reuniones consolida a Sinaloa como uno de los destinos líderes del país en este segmento, respaldado por su infraestructura, conectividad aérea y terrestre, así como por una oferta turística diversa que sigue atrayendo eventos de gran escala y una importante derrama económica.