Denuncia ciudadana permite recuperar y devolver vehículos robados en Cancún

Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Entrega de siete motocicletas y un automóvil robados en Benito Juárez fueron localizados y regresados a sus dueños

La coordinación entre autoridades de Quintana Roo y la participación de la ciudadanía de Cancún, permitió que siete motocicletas y un automóvil, robados en distintos puntos del municipio regresaran a manos de sus propietarios.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, encabezó la entrega de las unidades recuperadas, localizadas tras operativos de seguridad desplegados en el municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con lo informado, los vehículos fueron ubicados mediante filtros de seguridad instalados en diferentes zonas de la ciudad. La mandataria explicó que estos operativos no solo sirven para detectar unidades con reporte de robo, sino también para prevenir otros delitos, como el traslado de armas, drogas o la localización de personas consideradas objetivos prioritarios.

Mara Lezama destacó que la denuncia ciudadana es clave para obtener estos resultados, señalando que reportar al 911 y acudir a la Fiscalía permite a las autoridades actuar con rapidez y aumentar las posibilidades de recuperar lo robado, además de fortalecer la protección del patrimonio de las familias.

Las unidades habían sido sustraídas de la vía pública, afuera de casas, comercios y centros comerciales. En uno de los casos, incluso se llevaron pertenencias del interior de un negocio junto con el vehículo; tras su recuperación, los propietarios recibieron sus motocicletas y el automóvil sin pagar arrastre, corralón ni multas.

Además, se otorgó un permiso provisional para circular, ya que algunas unidades ya no contaban con placas y se entregó un chip de rastreo que permitirá ubicar los vehículos de forma inmediata en caso de un nuevo incidente.

La gobernadora reiteró que los filtros de seguridad no tienen fines recaudatorios y pidió a la población tener paciencia y confianza cuando se realizan estas revisiones. Aseguró que el objetivo es prevenir delitos y devolver a la gente lo que legítimamente le pertenece.

Finalmente, Mara Lezama subrayó que estas entregas se realizan de manera periódica y reafirmó el compromiso de su gobierno de mantener operativos permanentes, trabajar las 24 horas del día y respaldar a las víctimas de robo, al tiempo que hizo un llamado constante a denunciar para seguir fortaleciendo la seguridad en Cancún.