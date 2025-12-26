Rehabilitan el campo “El Hoyo” y mejoran espacio deportivo en Puebla

Rehabilitan del campo “El Hoyo” en la colonia Riego Sur de Puebla Con una inversión de 317 mil pesos, el Gobierno del Estado rehabilitó los sanitarios del campo deportivo como parte del Programa de Obra Comunitaria, para mejorar la convivencia familiar y la práctica deportiva

El campo deportivo “El Hoyo”, ubicado en la colonia Riego Sur, estrenó sanitarios rehabilitados luego de una obra impulsada por el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Bienestar, con una inversión de 317 mil pesos.

La acción forma parte del Programa de Obra Comunitaria y busca ofrecer espacios más dignos para quienes usan este punto de reunión vecinal.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Laura Artemisa García Chávez, el proyecto se concretó con la participación directa de la ciudadanía y el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, como parte de una estrategia para atender necesidades reales en las colonias y fortalecer los espacios comunitarios.

Quienes utilizan a diario el campo coincidieron en que la rehabilitación era necesaria. El entrenador de béisbol, Gilberto León, destacó que las nuevas instalaciones mejoran notablemente el lugar.

“Ahorita se ve bonito, se ve elegante. Sí hacía falta, porque vienen muchos niños y también las mamás que los acompañan, y necesitaban un baño en buenas condiciones”, comentó.

En el mismo sentido, Brenda Meneses García, tesorera del espacio deportivo, agradeció la respuesta de las autoridades estatales y el apoyo brindado para hacer posible la obra, que ahora beneficia a deportistas, familias y vecinos de la zona.

Con este tipo de acciones y en coordinación con el Gobierno Federal, la administración estatal reiteró su compromiso de impulsar obras que dignifiquen los espacios públicos.