Tres muertos deja un choque entre dos autobuses en Guerrero

Choque entre dos autobuses en Guerrero (@RTG_Noticias/X)

Al menos tres personas perdieron la vida la mañana de este viernes tras un choque de dos autobuses de pasajeron en Guerrero, así lo informó este viernes la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Mediante un comunicado, la dependencia expuso que alrededor de las 8:00 horas ocurrió el accidente registrado sobre la carretera Tlapa-Puebla, a la altura de la comunidad de Ixcateopan, municipio de Alpoyeca.

“De acuerdo con el reporte del personal paramédico, en el lugar del incidente tres personas perdieron la vida, dos al interior del autobús de la línea ‘Oro’ y uno más en la cinta asfáltica”, indicó Protección Civil.

Asimismo, personal de tránsito estatal inició la atención de los afectados.

“En el lugar se brinda apoyo vial y se coordina la atención con Protección Civil Estatal para el traslado de personas lesionadas, manteniéndose presencia en la zona para atender la situación y facilitar las labores correspondientes”, destacó la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.